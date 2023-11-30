婦揸電單車自摔又無故打人 原因竟是「胰島素瘤」

47歲黃婦兩年前開始出現語無倫次及在地上翻滾等怪異行為，甚至停紅綠燈時從電單車上自摔，嚇得路人報警，之後更變本加厲莫名毆打同事，事後卻一問三不知，家人都以為「腦袋壞了」，但就醫後遲遲找不出原因，直到最近發現低血糖，醫生深入檢查後揪出是胰島素瘤惹禍，安排手術切除總算恢復正常。

空腹抽血值飆高 患罕見「胰島素瘤」 亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫生王子源表示，後患者到診所健康檢查抽血，發現她的空腹血糖值竟然只有26mg/dl(正常值為70~100mg/dL)，可說是嚴重低血糖，經轉介來門診尋找病因，由於過去曾診療過類似的病例，綜合前述異常舉止及自發現低血糖，當下懷疑可能是患有罕見的「胰島素瘤」，於是安排病患住院檢查。

當心低血糖症狀 可能胰島素異常 患者住院期間接受72小時禁食試驗後出現低血糖，且血中胰島素及「C-胜鏈胰島素」(C-peptide)偏高，證實是內源性胰島素分泌過多，於是安排腹部電腦斷層及內視鏡超音波檢查，發現胰臟的頭部有一顆約1.4公分的腫瘤，經由外科手術切除後，確認是「胰島素瘤」，幸好患者術後血糖逐漸恢復正常，脫序行為也不再發生。 王子源醫生指出，低血糖症狀絕大部分以糖尿病患使用口服降血糖藥物或是注射胰島素不當所引起，胰島素瘤造成的案例十分少見，一般典型低血糖症狀為冒冷汗、臉色蒼白、心悸、手抖等，而這位病患低血糖時卻發生種種怪異行為，因此一般醫生很難立即聯想到是低血糖造成。