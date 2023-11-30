熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 劉馬車 轉數快FPS 明愛醫院 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-30 18:30:00

婦揸電單車自摔又無故打人 原因竟是「胰島素瘤」

分享：
頭暈

突然出現語無倫次或怪異行為，除了懷疑是精神科或神經科病症外，也可能是少見的胰島素瘤引發低血糖所致。

47歲黃婦兩年前開始出現語無倫次及在地上翻滾等怪異行為，甚至停紅綠燈時從電單車上自摔，嚇得路人報警，之後更變本加厲莫名毆打同事，事後卻一問三不知，家人都以為「腦袋壞了」，但就醫後遲遲找不出原因，直到最近發現低血糖，醫生深入檢查後揪出是胰島素瘤惹禍，安排手術切除總算恢復正常。

Ad Block

空腹抽血值飆高 患罕見「胰島素瘤」

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫生王子源表示，後患者到診所健康檢查抽血，發現她的空腹血糖值竟然只有26mg/dl(正常值為70~100mg/dL)，可說是嚴重低血糖，經轉介來門診尋找病因，由於過去曾診療過類似的病例，綜合前述異常舉止及自發現低血糖，當下懷疑可能是患有罕見的「胰島素瘤」，於是安排病患住院檢查。

低血糖

嚴重低血糖大部分以糖尿病患使用口服降血糖藥物或是注射胰島素不當所引起，胰島素瘤造成的案例十分少見。

當心低血糖症狀 可能胰島素異常

患者住院期間接受72小時禁食試驗後出現低血糖，且血中胰島素及「C-胜鏈胰島素」(C-peptide)偏高，證實是內源性胰島素分泌過多，於是安排腹部電腦斷層及內視鏡超音波檢查，發現胰臟的頭部有一顆約1.4公分的腫瘤，經由外科手術切除後，確認是「胰島素瘤」，幸好患者術後血糖逐漸恢復正常，脫序行為也不再發生。

王子源醫生指出，低血糖症狀絕大部分以糖尿病患使用口服降血糖藥物或是注射胰島素不當所引起，胰島素瘤造成的案例十分少見，一般典型低血糖症狀為冒冷汗、臉色蒼白、心悸、手抖等，而這位病患低血糖時卻發生種種怪異行為，因此一般醫生很難立即聯想到是低血糖造成。

電腦掃描

電腦斷層及內視鏡超音波檢查有助找出胰島素瘤。

雖多為良性腫瘤 仍須精細檢查

王子源醫生提醒，因患者無法在患病初期就立即診斷並確認疾病，往往要等到病患出現意識障礙、昏倒，發現低血糖，才會轉診至新陳代謝科，再經由抽血及影像檢查抽絲剝繭後，才找到真正病因，因此剛開始常被誤診為精神疾病或癲癇發作，因而錯過治療時間。

王子源醫生建議，胰島素瘤幾乎都是良性的，僅須手術切除腫瘤即可，少數病患也可以用藥物控制，民眾如果突然出現語無倫次或怪異行為，除了懷疑是精神科或神經科病症外，也可能是少見的胰島素瘤引發低血糖所致，建議有行為異常狀況可以到新陳代謝科就醫找答案，才能及早治療、盡快恢復正常生活步調。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受