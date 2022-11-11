婦科疾病｜不正常經痛 或子宮內膜異位？

婦產科專科醫生李文軒表示，子宮內膜異位常見於生育年齡的婦女，屬慢性炎症性疾病，即子宮內膜細胞生長於子宮外的組織，若生長於卵巢俗稱為「朱古力瘤」；而長於子宮肌肉層的話，則為「子宮腺肌症」。

子宮內膜異位是頗常見的婦科疾病，估計發病率為2%至10%，而統計數據指出本港約有20萬名患者。子宮內膜異位除引發經痛外，亦可以影響生活，甚至導致不育，女性如有不正常的經痛，應及早求診檢查找出原因。

成因未明

子宮內膜異位的成因尚未確定，但估計可能與月經逆行、細胞轉化、手術疤痕等有關。患者常見有經痛、深度性交疼痛、疲倦、小便疼痛、直腸疼痛甚至出血；如出現於肺更會周期性咳嗽和咳血。婦產科專科醫生蘇振康續指，「惟不少女性以為經痛是正常，於是選擇忍耐或用止痛藥。正常的經痛會集中於盆骨或下腹，可能伴隨腹瀉、頭暈和頭痛，維持約2至3天，如疼痛偏離這些情況，就應作出檢查。」

認知不足

事實上，本港女性對子宮內膜異位的認知不足，早前香港醫護聯盟作出問卷調查，於686名受訪者中有48%過去3個月有經痛，當中逾半因而影響生活，部分疼痛程度達嚴重級別。另外，58%人曾向婦產科求診，除較年長受訪者有定期婦科檢查習慣外，其餘多為經痛嚴重、惡化、影響生活才會看醫生。67%受訪者沒聽過或只有極少了解子宮內膜異位。

或須手術處理

如沒有處理子宮內膜異位，子宮腺肌症會使子宮腫脹、經血過多、骨盆腔疼痛。朱古力瘤有可能破裂，血液流進體腔，導致下腹或背部劇痛、陰道出血等，要緊急手術處理；小部分情況卵巢囊腫會扭曲，以及影響生育能力。另一方面，疼痛徵狀也可能影響患者的情緒和心理健康。

李文軒指，「治療子宮內膜異位徵狀可用止痛藥和止血藥等，另可透過口服黃體素控制病情，有機會令相關囊腫縮小，甚至消失。如卵巢囊腫大於5厘米，併發症風險較高，可考慮微創手術，而子宮腺肌瘤則以高頻率聚焦超聲波(HIFU)處理。術後應繼續使用黃體素，減復發風險。」蘇振康補充，若患者短期內有生育計劃，則未必適合黃體素治療；而藥物也不會長期留於體內，對日後生育沒有影響。