婦科癌電療或致陰道收窄 性事不諧

本港婦科癌症發病率逐年上升，放射治療(電療)亦常見於婦科癌症治療，儘管能有效縮小腫瘤，患者仍可能面臨陰道收窄等副作用，不僅影響生理與心理健康，還可能導致性生活不和諧。
臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，「患者完成電療後副作用不會即時出現，容易令她們掉以輕心。當問題出現時又可能因尷尬而難以啟齒，建議患者應主動向主診醫生尋求解決和預防方法。」
電療使用率高達八成
在本港女性十大常見癌症中，有三項屬於婦科癌症，包括位列第四的子宮體癌，其發病率在2010至2019年間增幅達68%。電療針對性治療方法之一，常用於婦科癌症治療，無論是在初級、術後還是紓緩治療中，都有其重要作用。不但有效減輕癌症症狀，更助防止復發等。
李慧敏指，「某些婦科癌症細胞對輻射特別敏感，因此電療在縮小腫瘤方面效果顯著。尤其陰道癌和子宮頸癌，電療的使用率高達八成以上。」
88%可致陰道收窄
儘管電療有其療效，患者治療後可能遭遇陰道乾燥和收窄等副作用。李慧敏解釋，「陰道的上皮細胞更新速度較快，使其對輻射特別敏感。而輻射會損害陰道黏膜中的血管和結締組織，導致陰道壁的血管擴張、透明化及纖維化。」所以，當疤痕組織形成，就會導致陰道管異常狹窄。
數據表明，陰道收窄的發生率可高達88%。治療後的首3年，子宮內膜癌出現陰道收窄的預期發生率為50%，而子宮頸癌患者預期發生率為60%。
副作用衝擊生活
陰道收窄等副作用會對患者的生理和心理健康造成重大影響，「生理上，可能使患者在性交時感到不適，亦會伴隨其他症狀，如白帶、出血及乾燥等問題。」李慧敏續指，「婦科癌症多發於54歲，這個年齡群組屬於社交較活躍的一群，這或對社交生活造成衝擊，甚至引發伴侶之間的問題，包括停止性生活、缺乏安全感和自信等。」據2021年本港的一項研究，多數婦科癌症患者的性功能受損，直接影響她們與伴侶的關係。
陰道收窄也會令醫生在進行婦科檢查時遇到困難，影響癌症復發的檢查，延誤新癌症的發現及後續的治療效果監察。李慧敏形容，甚至有病患會嚴重得無法進行指檢。
擴張療法可預防
雖然副作用難以完全避免，但針對陰道收窄的問題，目前有多種改善方法，如陰道擴張器療法(VDT)、盆底物理療法及使用陰道保濕劑。
李慧敏指出，其實很多患者電療後約兩個月左右就可以進行擴張療法，減低陰道收窄情況發生，「很多時副作用會在電療後的2至3年才出現，令患者不以為然。建議應該要提早作出預防，當問題出現後才治療就只可以不讓情況變差，未必可以將事情逆轉。」