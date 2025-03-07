婦科癌電療或致陰道收窄 性事不諧

本港婦科癌症發病率逐年上升，放射治療(電療)亦常見於婦科癌症治療，儘管能有效縮小腫瘤，患者仍可能面臨陰道收窄等副作用，不僅影響生理與心理健康，還可能導致性生活不和諧。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，「患者完成電療後副作用不會即時出現，容易令她們掉以輕心。當問題出現時又可能因尷尬而難以啟齒，建議患者應主動向主診醫生尋求解決和預防方法。」

電療使用率高達八成

在本港女性十大常見癌症中，有三項屬於婦科癌症，包括位列第四的子宮體癌，其發病率在2010至2019年間增幅達68%。電療針對性治療方法之一，常用於婦科癌症治療，無論是在初級、術後還是紓緩治療中，都有其重要作用。不但有效減輕癌症症狀，更助防止復發等。

李慧敏指，「某些婦科癌症細胞對輻射特別敏感，因此電療在縮小腫瘤方面效果顯著。尤其陰道癌和子宮頸癌，電療的使用率高達八成以上。」