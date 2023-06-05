嬰兒搖晃綜合症「受虐性腦傷」死亡率25% 照顧BB「3不2要」

為了安撫哭鬧不停的嬰幼兒，有些家長或照顧者會抱起他們左右搖晃，但臺灣兒科醫學會表示，「劇烈搖晃」嬰兒是一種嚴重的身體虐待。像是握壓住嬰幼兒手腳、肩膀或胸廓劇烈搖晃，或是放在大腿上劇烈晃動，會造成寶寶嘔吐、意識不清等。

根據臺灣國健署統計，這種劇烈搖晃導致的嬰兒受虐性腦傷死亡率達25%，而存活者有80%可能有失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。國健署提醒，當寶寶哭鬧時，應採取正確的作法安撫，牢記「3不2要」原則，避免憾事發生。

嬰兒搖晃綜合症「受虐性腦傷」 劇烈搖晃造成

輕微地搖晃安撫並不會造成腦部傷害，但劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待。為修正民眾對於搖晃的觀念，2009年美國醫學會與臺灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃綜合症改名為「受虐性腦傷」。

所謂的「嬰兒搖晃綜合症」或「受虐性腦傷」，通常都是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。臺灣兒科醫學會表示，這常發生於未滿3歲兒童，尤其以2至4個月嬰兒最常見。

國健署提醒，如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力。