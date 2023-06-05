嬰兒搖晃綜合症「受虐性腦傷」死亡率25% 照顧BB「3不2要」

為了安撫哭鬧不停的嬰幼兒，有些家長或照顧者會抱起他們左右搖晃，但臺灣兒科醫學會表示，「劇烈搖晃」嬰兒是一種嚴重的身體虐待。像是握壓住嬰幼兒手腳、肩膀或胸廓劇烈搖晃，或是放在大腿上劇烈晃動，會造成寶寶嘔吐、意識不清等。
根據臺灣國健署統計，這種劇烈搖晃導致的嬰兒受虐性腦傷死亡率達25%，而存活者有80%可能有失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。國健署提醒，當寶寶哭鬧時，應採取正確的作法安撫，牢記「3不2要」原則，避免憾事發生。
嬰兒搖晃綜合症「受虐性腦傷」 劇烈搖晃造成
輕微地搖晃安撫並不會造成腦部傷害，但劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待。為修正民眾對於搖晃的觀念，2009年美國醫學會與臺灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃綜合症改名為「受虐性腦傷」。
所謂的「嬰兒搖晃綜合症」或「受虐性腦傷」，通常都是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。臺灣兒科醫學會表示，這常發生於未滿3歲兒童，尤其以2至4個月嬰兒最常見。
國健署提醒，如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力。
寶寶哭鬧原因有「這些」 安撫遵守3不2要
但當嬰幼兒哭鬧不停時，照顧者在安撫時，千萬不要用力搖晃嬰兒。寶寶哭鬧不安，有可能是肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕等原因所造成的情緒反應。國民健康署提醒照顧者在安撫寶寶時，應遵守「3不2要」原則：
- 不亂晃：勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動。
- 不拋接：勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上。
- 不撞擊：勿掌摑寶寶臉部或頭部。
- 要支撐：抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部。
- 要耐心：耐心緩和寶寶的情緒，若照顧者因寶寶持續哭鬧，而無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。
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