子宮內膜黏連 可致不孕

廖琳娜解釋，懷孕成功的條件是精子與卵子結合，成為胚胎；胚胎孕育成功之初，必須先在子宮著床，「不妨幻想胚胎是種子，子宮便是泥土；泥土肥沃才可讓種子茁壯成長。但出現子宮內膜黏連的話，即內膜的前後或上下黏在一起，便會讓土壤受損，沒有合適的條件讓胚胎著床。」曾接受流產後刮宮或終止懷孕手術，特別是短時間內曾有一次或以上進行終止懷孕手術的女士，都較容易出現子宮內膜黏連。另外，即使未試過懷孕或流產，亦可能因曾患宮腔炎或進行經陰道的子宮肌瘤手術，導致子宮內膜黏連。

經血少得以為更年期

「透過超聲波檢查，會看到子宮頸通道有黏連，可令經血無法順利流出，或會引致劇烈經痛。有患者月經時每天只有幾滴經血，以為提早更年期。」廖琳娜指出，很多患者沒有明顯症狀，或誤以為經痛理所當然，於是沒有求醫，往往在不育或難以忍受經痛的時候才向醫生求助。

不育為最大問題

患者也毋須過度擔心，因為子宮內膜黏連對整體健康影響不大，最大問題是不孕；另外，大多數患者在治療後增加受孕機會及減少經痛。「低侵入性的宮腔鏡手術的成功率很高，患者再次復發的風險亦很微小。」手術時，醫生會把宮腔鏡伸進患者子宮，並以微型剪刀將黏連位置剪開，或透過沖水壓力沖開，重新開通子宮頸或讓子宮其他位置不再黏連。