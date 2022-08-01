子宮內膜黏連 可致不孕

婚後積極「造人」卻一直不成功？一般會懷疑女性排卵問題、輸卵管堵塞或男性精子質素異常等，但很少會聯想到「子宮內膜黏連」。婦產科專科醫生廖琳娜表示，這疾病不算常見，但經手術治療後，造人成功率就可大大提高。曾有位女病人一直不孕，38歲時經超聲波檢查發現子宮內膜黏連，手術後很快便成功懷孕，40歲時誕下寶寶，打破不育宿命。
廖琳娜解釋，懷孕成功的條件是精子與卵子結合，成為胚胎；胚胎孕育成功之初，必須先在子宮著床，「不妨幻想胚胎是種子，子宮便是泥土；泥土肥沃才可讓種子茁壯成長。但出現子宮內膜黏連的話，即內膜的前後或上下黏在一起，便會讓土壤受損，沒有合適的條件讓胚胎著床。」曾接受流產後刮宮或終止懷孕手術，特別是短時間內曾有一次或以上進行終止懷孕手術的女士，都較容易出現子宮內膜黏連。另外，即使未試過懷孕或流產，亦可能因曾患宮腔炎或進行經陰道的子宮肌瘤手術，導致子宮內膜黏連。
經血少得以為更年期
「透過超聲波檢查，會看到子宮頸通道有黏連，可令經血無法順利流出，或會引致劇烈經痛。有患者月經時每天只有幾滴經血，以為提早更年期。」廖琳娜指出，很多患者沒有明顯症狀，或誤以為經痛理所當然，於是沒有求醫，往往在不育或難以忍受經痛的時候才向醫生求助。
不育為最大問題
患者也毋須過度擔心，因為子宮內膜黏連對整體健康影響不大，最大問題是不孕；另外，大多數患者在治療後增加受孕機會及減少經痛。「低侵入性的宮腔鏡手術的成功率很高，患者再次復發的風險亦很微小。」手術時，醫生會把宮腔鏡伸進患者子宮，並以微型剪刀將黏連位置剪開，或透過沖水壓力沖開，重新開通子宮頸或讓子宮其他位置不再黏連。
術後宜盡快成孕
手術時間約半小時至1小時，術後會放進水球撐開子宮，既可按壓傷口止血，亦能預防再次黏連。廖琳娜稱，醫生亦會使用雌激素藥物提升子宮內膜厚度，以及於完成手術初期處方抗生素減低發炎風險，「黏連情況嚴重的患者，有較大復發風險，建議完成手術後2至3個月內嘗試人工受孕或自然懷孕，把握生育機會。」患者也要注意，是否能夠成功「造人」，也要考慮本身與配偶的成孕條件，包括精子與卵子的質素以及女性的年齡等，並非一個手術就能保證成孕。
如想降低子宮內膜黏連的風險，建議女性尚未有計劃生育的話，要有安全性生活，保持衛生以防感染。另外，如果接受子宮相關手術後，發現經血量減少或經痛嚴重，便應接受檢查，了解是否與子宮內膜黏連有關。