子宮出血異常 及早查找原因

正常月經周期通常長度約28天，月經的持續時間3至7天，出血量介乎於30毫升至80毫升之間。每個女性的月經周期和出血量都可能有所不同，並受到多種因素的影響，但如出血異常或對經血顏色有疑慮，應諮詢醫生，找出原因。 生殖醫學專科醫生麥思敏表示，子宮出血異常包括月經期間以外的出血，「情況可由多種因素引起，包括荷爾蒙失衡、生殖系統疾病、壓力、體重變化或其他健康問題。」

4類出血問題 出血異常徵狀包括月經量過多、出血時間延長或出血量不穩定等，病理上可細分為子宮異常出血、功能失調性子宮出血、排卵性功能失調子宮出血和無排卵性功能失調子宮出血4類。麥思敏解釋，「子宮異常出血是指非正常的子宮出血，可能在月經期內或外發生。病因或由子宮內膜異位、子宮肌瘤、子宮息肉、子宮內膜增生等問題引起。」 可致周期不規則 功能失調性子宮出血則指荷爾蒙失調而導致子宮出血。成因可能是卵巢功能障礙、荷爾蒙水平不穩定。至於排卵性功能失調子宮出血，是由於排卵困難或不規則排卵所導致。排卵是釋放卵子的過程，與荷爾蒙變化密切相關。相反，無排卵性功能失調子宮出血則卵巢可能無法釋放卵子，導致荷爾蒙失調。這幾種出血異常均可使月經周期不規則。



月經顏色或是疾病線索 除了出血量、時間，月經顏色亦是要關注的地方。麥思敏指，「雖然不能單靠月經顏色來確診，因受多種因素影響，但亦可提供一些關於身體狀況的線索。」 1. 鮮紅色、深紅色月經：正常月經顏色，代表子宮內膜脫落並排出的新鮮血液。

2. 咖啡色月經：或由於血液在子宮內滯留時間較長，氧化而變深。這可能是月經開始或結束時的正常現象，也可能是排卵期間的輕微出血，或者是剩餘的老血從前一個月經周期中排出。在大多數情況下毋須過分擔憂，但若持續出現或伴隨其他症狀，應諮詢醫生。

3. 粉紅色月經：通常表示月經中的血液與子宮內膜混合不充分，可能是由於輕微的出血或月經稀釋。一般問題不大，但如伴隨劇痛或不規則出血等異常症狀，應諮詢醫生。

4. 黑色月經：通常意味著血液排出緩慢，血液在子宮內滯留時間較長，並經歷氧化和變暗的過程。如月經開始至結束持續出現，可能需要進一步評估。

5. 灰色、黃橘色月經：可能是血液與感染或炎症物質混合的結果。或存在感染、性傳染病、子宮頸疾病或其他婦科問題。如伴有異味、不適或其他症狀，應立即就醫。 保養有方 保持健康的生活方式和注意個人護理，有助維護正常的月經周期和減少出血異常的風險。麥思敏建議，「飲食均衡對維持月經健康很重要；過度節食或極端的飲食方式，或影響月經周期。其次，規律運動有助維持身體健康和平衡荷爾蒙水平。有氧運動、力量訓練和伸展運動都可考慮，惟避免過度運動或過度疲勞。學習壓力管理技巧，如放鬆練習、冥想、呼吸操等，有助減壓。最後要有充足休息，適當的睡眠和休息對於身體的平衡和復原至關重要，應努力維持良好的睡眠習慣。」