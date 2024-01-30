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健康
2024-01-30 18:30:02

子宮息肉發炎導致不孕 婦科中醫5招打造好孕體質

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子宮息肉

子宮內膜息肉形成，主要來自於子宮與骨盆腔長期發炎的刺激，而長期接受女性荷爾蒙補充療法者，是子宮息肉的高危險群。

36A小姐結婚三年沒有受孕，平時陰道偶爾出血，在行房後也常有不正常出血的情況產生，排卵時分泌物也常帶血絲，且伴隨腥臭味，服用抗黴菌藥或是塞劑又會立即改善。就這樣反反覆覆經過了3年，這段時間A小姐一直沒有好消息，隨即前往中醫診所看診調理體質，經過一段時間的中藥與針灸調養，出血明顯改善，但就是遲遲沒有懷孕，周宗翰醫師建議再去婦產科做詳細的子宮鏡檢查，才發現A小姐的子宮壁著了不少息肉，隨即手術電燒切除，經過半年後，終於成功生個健康的寶寶。

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子宮內膜息肉為良性腫瘤 容易降低受孕機率

中醫診所主治醫師周宗翰中醫師解釋，子宮內膜息肉是子宮上皮黏膜細胞異常增生所導致的良性腫瘤，附著於子宮腔內壁，這通常是天然的避孕器，中醫治療緩不濟急，通常都會建議以手術電燒或是子宮內膜刮搔術，或使用子宮腔內視鏡切除最為迅速，以3060歲的女性為好發族群。若息肉過大，會造成女性經期不正常出血、月經不規則、經血量增加等症狀，嚴重則可能導致流產或不孕，而中醫調理體質在於預防息肉的復發，對於不孕症患者而言，息肉也是不孕很重要的原因，當有子宮息肉，周宗翰醫師都會優先請患者去西醫婦產科手術處理。

子宮內膜息肉形成，主要來自於子宮與骨盆腔長期發炎的刺激，而長期接受女性荷爾蒙補充療法者，也是子宮息肉的高危險群；另外周宗翰中醫師也發現肥胖(BMI>30)女性，因脂肪細胞為性荷爾蒙的來源之一，肥胖者脂肪組織較多，容易擾亂身體荷爾蒙的平衡，也容易產生息肉體質。如何知道自己有可能有子宮息肉的問題呢？周宗翰中醫師說明，「經血不該來的時候來，該停的時候不停，中藥與西藥止血劑效果都不好時，這時候就要考慮是不是子宮息肉在搞鬼。」

因為息肉使內膜不平整，進而可能影響著床，相對之下若子宮長息肉有透過手術切除，則自然受孕機率會提升，若是懷孕也可降低流產的風險。周宗翰中醫師指出，子宮息肉的關鍵在於發炎，中藥使用龍膽草、貫眾、白頭翁等中藥改善子宮濕熱的環境，一般而言，在中藥與針灸的調整下，通常會希望高溫期持續1214天，低溫期則是可長可短，而通常子宮內膜修補需要10天以上，因此月經周期最好不要短於25天，創造出適合受精卵著床的環境。

精緻澱粉

加工食品中的添加劑、色素和添加糖等，都是促炎的罪魁禍首，添加糖的飲料和甜食等高升糖指數的食物吃多了，容易促進發炎。

日常飲食五朝 遠離發炎體質改善子宮息肉

周宗翰中醫師表示，除了透過使用中藥調理，日常飲食也是改善發炎體質的關鍵，以下是招遠離發炎體質改善子宮息肉的5招。

  1. 減少加工糖類攝取：首先減少加工糖類和精緻澱粉的攝取，加工食品中的添加劑、色素和添加糖等，都是促炎的罪魁禍首，添加糖的飲料和甜食等高升糖指數的食物吃多了，容易促進發炎。當身體處於慢性發炎的狀態下，體內分泌的發炎細胞因子都可能干擾受孕與胚胎的著床。平時可以透過選擇原型食物和低限度的加工食品有助降低發炎反應。
  2. 避免煙熏燒烤食物：食物經過高溫燒烤會產生致癌的自由基，不但會讓身體發炎，也容易導致濕熱更加嚴重。「腸道功能失衡」是導致不孕症的原因，中醫常常以調理腸胃的中藥來治療不孕，身體本身處於發炎、壓力狀態，就會導致腸道功能不好、營養素吸收不佳，而煙熏燒烤食物會惡化腸道的環境。建議正在備孕的女性要以蒸煮位主要的烹調方式飲食上搭配辛香料：像是咖喱的薑黃、生薑、大蒜、洋葱、青葱等，都含有抗發炎效果或抗氧化的植化素。
  3. 少壓力、保持好情緒：外界壓力、情緒刺激等心情上的變化，都會導致免疫系統失調，身體免疫系統失常容易導致炎症反應，因此隨時保持心情平和、有暢通的宣洩紓壓管道，才能避免發炎上身。
  4. 維持充足睡眠：晚睡熬夜、久坐不動又愛吃消夜，容易導致代謝性肥胖，當脂肪的瘦素以及腦部血清素分泌降低，就會造成發炎反應引起肥胖。充足的睡眠是抵禦發炎最好的武器。俗話說：「睡覺勝過吃補」，一點都沒錯，正常作息、充足睡眠是最佳免疫處方，醫生建議晚間11點前是入眠好時機。
  5. 固定有氧運動：早睡早起去運動是備孕不可或缺的一環，其中又以「有氧運動」的效果較佳，像是跑步、游泳、拳擊或有氧舞蹈等，可選擇多樣化的運動模式刺激身體。除了適合有氧強度運動以外，不妨每周安排兩天的肌力訓練穿插，能減少發炎、促進骨盆腔的循環，改善氣滯血瘀增強卵子的品質，將有助於提高受孕的機率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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