子宮息肉發炎導致不孕 婦科中醫5招打造好孕體質

36歲A小姐結婚三年沒有受孕，平時陰道偶爾出血，在行房後也常有不正常出血的情況產生，排卵時分泌物也常帶血絲，且伴隨腥臭味，服用抗黴菌藥或是塞劑又會立即改善。就這樣反反覆覆經過了3年，這段時間A小姐一直沒有好消息，隨即前往中醫診所看診調理體質，經過一段時間的中藥與針灸調養，出血明顯改善，但就是遲遲沒有懷孕，周宗翰醫師建議再去婦產科做詳細的子宮鏡檢查，才發現A小姐的子宮壁著了不少息肉，隨即手術電燒切除，經過半年後，終於成功生個健康的寶寶。

子宮內膜息肉為良性腫瘤 容易降低受孕機率

中醫診所主治醫師周宗翰中醫師解釋，子宮內膜息肉是子宮上皮黏膜細胞異常增生所導致的良性腫瘤，附著於子宮腔內壁，這通常是天然的避孕器，中醫治療緩不濟急，通常都會建議以手術電燒或是子宮內膜刮搔術，或使用子宮腔內視鏡切除最為迅速，以30至60歲的女性為好發族群。若息肉過大，會造成女性經期不正常出血、月經不規則、經血量增加等症狀，嚴重則可能導致流產或不孕，而中醫調理體質在於預防息肉的復發，對於不孕症患者而言，息肉也是不孕很重要的原因，當有子宮息肉，周宗翰醫師都會優先請患者去西醫婦產科手術處理。

子宮內膜息肉形成，主要來自於子宮與骨盆腔長期發炎的刺激，而長期接受女性荷爾蒙補充療法者，也是子宮息肉的高危險群；另外周宗翰中醫師也發現肥胖(BMI>30)女性，因脂肪細胞為性荷爾蒙的來源之一，肥胖者脂肪組織較多，容易擾亂身體荷爾蒙的平衡，也容易產生息肉體質。如何知道自己有可能有子宮息肉的問題呢？周宗翰中醫師說明，「經血不該來的時候來，該停的時候不停，中藥與西藥止血劑效果都不好時，這時候就要考慮是不是子宮息肉在搞鬼。」

因為息肉使內膜不平整，進而可能影響著床，相對之下若子宮長息肉有透過手術切除，則自然受孕機率會提升，若是懷孕也可降低流產的風險。周宗翰中醫師指出，子宮息肉的關鍵在於發炎，中藥使用龍膽草、貫眾、白頭翁等中藥改善子宮濕熱的環境，一般而言，在中藥與針灸的調整下，通常會希望高溫期持續12至14天，低溫期則是可長可短，而通常子宮內膜修補需要10天以上，因此月經周期最好不要短於25天，創造出適合受精卵著床的環境。