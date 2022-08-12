子宮疾病｜全面檢查 及早揪出婦科病

嘉諾撒醫院梁冬陽醫生表示，柏氏抹片即子宮頸細胞檢查，會檢測該部位有否出現病變，及早發現子宮頸癌，「可是子宮頸只是子宮的一部分，不可忽略其他子宮部位都有可能出現問題，如子宮內膜異位症、子宮內膜息肉、子宮纖維瘤、卵巢腫瘤等，而盆腔超聲波檢查便是一個很有效的檢查。」

近年公眾愈來愈關注健康，但女士卻未必有定期接受婦科檢查的習慣。其實很多婦科病症未必有徵狀，而即使出現經痛問題，大部分女士也選擇忍受而忽略及早求醫；又或只會定期做柏氏抹片檢查，未夠全面。

盆腔超聲波的功能廣泛，女性懷孕早期可以看到胚胎及胎兒心跳；對於不孕個案亦可檢查卵泡大小、數目，又或找出是否有多囊性卵巢或者輸卵管積水問題。至於婦科疾病，則可揪出以下病症。

幾款超聲波檢查各有優劣

盆腔超聲波檢查的做法亦有幾種，梁冬陽解釋，「最簡單是經腹部超聲波，人人都可做，好處是較『廣角』可看到整個子宮和卵巢的情況，惟精細度不足，較細小的息肉、收經後變小的卵巢和變薄的子宮內膜未必看得清楚。經陰道超聲波則可在較近距離作檢查，可更清楚地看到細小的子宮和卵巢變化，但如腫瘤太大則未必看到全像。至於未發生過性行為的女性，則可考慮經肛門照超聲波。」

適用人士

除了盆腔超聲波檢查及柏氏抹片，還要加上醫生用手檢查外陰、陰道、子宮頸、子宮、卵巢、盆腔，再連同乳房檢查，才算是完整全面的婦科檢查。梁冬陽建議女性30歲前便應該開始每年一次做全面的婦科檢查，「開始有性行為之後就應定期做柏氏抹片；而有不正常陰道出血、經痛或其他徵狀，就要盡快求診。醫生會於婦科檢查後為患者解釋報告，並判斷應如何跟進處理，讓患者安心。」

梁冬陽分享一個案例，一名已收經的54歲女士，在定期的超聲波檢查時發覺子宮內膜增厚，表面亦不平滑，抽組織檢驗證實是子宮內膜癌症。幸而早發現，並未侵蝕周圍組織，也沒有擴散，手術處理後就完成治療，毋須電療和化療。