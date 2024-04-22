子宮瘜肉成因不明 異常出血要切

子宮內膜瘜肉是由於子宮內膜細胞過度生長而成的良性腫瘤，是常見的婦科疾病之一。婦產科專科醫生李閏婷指，子宮瘜肉的成因不明，或與體內雌激素水平過高有關，大部分的瘜肉都是良性的，但如果陰道異常出血，建議進行瘜肉切除手術，以確定性質及排除癌症的可能性。

高危因素

子宮內膜瘜肉位於子宮腔內壁，數量不等，大小從半厘米至數厘米都有，成因不明，或與體內雌激素水平過高有關。高危因素包括：肥胖、正接受荷爾蒙治療(Tamoxifen)的乳癌患者及長期接受荷爾蒙補充療法患者。

李閏婷提醒，子宮內膜瘜肉可無病徵，常見症狀包括經量過多、月經日子延長、非經期間陰道出血、停經後出血及陰道分泌物過多等。子宮內膜瘜肉亦有機會阻礙胚胎著床，減低懷孕機率。

如果出現症狀，懷疑患有子宮內膜瘜肉，可透過盆腔超聲波檢查。有性經驗者一般會採用陰道超聲波，理想時間為月經結束後幾天，子宮內膜較薄，影像會較為清晰。

宮腔鏡瘜肉切除手術

子宮內膜瘜肉不會自行消失，若超聲波發現子宮內膜有異常情況，或病人有陰道異常出血，可透過宮腔鏡確診瘜肉並作出治療。

宮腔鏡是內窺鏡的一種，會經陰道及子宮頸進入子宮腔，以檢查子宮內腔並確診子宮內膜瘜肉。確診瘜肉後可用儀器切除並送交病理部作化驗，期間亦會抽取組織活檢。宮腔鏡瘜肉切除手術一般都會在全身麻醉下進行，過程約半至一小時，視乎瘜肉的大小和數量。手術後或會出現經痛的感覺，亦會有輕微陰道出血的情況，大概維持一至兩星期便會停止。若情況穩定，手術後只需休息數小時，便可即日出院。

宮腔鏡瘜肉切除手術屬小型手術，由於宮腔鏡經過陰道放入子宮腔內，腹部並沒有傷口，所以風險較低，復元速度也較快。但宮腔鏡也有手術風險，包括一般麻醉風險、流血、盆腔感染、宮腔黏連等，而嚴重的併發症包括子宮穿孔及有機會損傷附近器官，但並不常見。

用作切除子宮內膜瘜肉的儀器有多種，當中包括傳統的電切術(Hysteroscopic resection)及新式的宮腔鏡冷刀技術──刨削系統(Shaver System)，兩者均可以透過子宮鏡準確知道瘜肉的位置並進行切除。

電切術通過電力達至高溫以燒灼切除瘜肉，但高溫可傷害附近健康的子宮內膜組織，增加宮腔黏連的風險。而新式的刨削系統，利用螺旋狀的刀片，經過宮腔鏡進入子宮腔，旋轉切碎瘜肉並吸除，原理跟電鬚刨相類似。刨削系統不使用電流，避免了電流產生的熱力對子宮內膜的傷害，所以稱為冷刀技術，亦可減少宮腔黏連的風險，而刨削系統的手術時間一般比電切術為短。