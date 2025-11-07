子宮肌瘤年輕化 不治理或礙生育

婦產科專科醫生謝倩盈表示，「子宮肌瘤亦稱子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是女性生殖系統中最常見的良性腫瘤之一。它緣於子宮肌層內平滑肌細胞增生，在子宮壁內不同位置形成單個或多個腫塊。」

經血增多、腹脹難忍、備孕失敗……這些都可能是子宮肌瘤發出的訊號。近年香港子宮肌瘤患者年齡層持續下降，二十多歲確診個案已不罕見。如有生育計劃，便需要做手術切除肌瘤，以增加成功懷孕的機會。

3類型子宮肌瘤

子宮肌瘤依據生長位置分3類，第一類是由子宮向外往腹腔生長的漿膜下肌瘤；第二類是黏膜下肌瘤，在子宮內膜下生長；最後也常見的是肌層內肌瘤，生長在子宮壁肌肉層內。過往子宮肌瘤多見於40至50歲的女士，但近年30歲以下患者比例明顯上升，謝倩盈認為年輕化趨勢或與以下因素有關：

1. 初經年齡提前：隨營養水平提高，女孩初經年齡提前，雌激素更早產生，增加子宮肌瘤風險。

2. 飲食結構改變：高脂肪、高糖分飲食習慣或刺激雌激素的分泌。而加工食品常含有防腐劑、添加劑和塑化劑等，或干擾體內激素平衡。

3. 情緒壓力影響：長期壓力可致腎上腺素與皮質醇反覆波動，繼而令多餘雌激素在宮腔堆積，促進肌瘤生長。

4.未婚或遲婚遲生育：懷孕和哺乳期間雌激素水平下降，未婚或遲婚遲生育的女性因而可能增加肌瘤風險。