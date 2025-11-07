子宮肌瘤年輕化 不治理或礙生育

經血增多、腹脹難忍、備孕失敗……這些都可能是子宮肌瘤發出的訊號。近年香港子宮肌瘤患者年齡層持續下降，二十多歲確診個案已不罕見。如有生育計劃，便需要做手術切除肌瘤，以增加成功懷孕的機會。
婦產科專科醫生謝倩盈表示，「子宮肌瘤亦稱子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是女性生殖系統中最常見的良性腫瘤之一。它緣於子宮肌層內平滑肌細胞增生，在子宮壁內不同位置形成單個或多個腫塊。」
3類型子宮肌瘤
子宮肌瘤依據生長位置分3類，第一類是由子宮向外往腹腔生長的漿膜下肌瘤；第二類是黏膜下肌瘤，在子宮內膜下生長；最後也常見的是肌層內肌瘤，生長在子宮壁肌肉層內。過往子宮肌瘤多見於40至50歲的女士，但近年30歲以下患者比例明顯上升，謝倩盈認為年輕化趨勢或與以下因素有關：
1. 初經年齡提前：隨營養水平提高，女孩初經年齡提前，雌激素更早產生，增加子宮肌瘤風險。
2. 飲食結構改變：高脂肪、高糖分飲食習慣或刺激雌激素的分泌。而加工食品常含有防腐劑、添加劑和塑化劑等，或干擾體內激素平衡。
3. 情緒壓力影響：長期壓力可致腎上腺素與皮質醇反覆波動，繼而令多餘雌激素在宮腔堆積，促進肌瘤生長。
4.未婚或遲婚遲生育：懷孕和哺乳期間雌激素水平下降，未婚或遲婚遲生育的女性因而可能增加肌瘤風險。
增不孕或流產風險
子宮肌瘤一般生長緩慢，初期無明顯症狀，但隨著肌瘤增大，或出現月經量增多、經期延長或經痛加劇，甚至導致貧血；而肌瘤增大也可能壓迫膀胱或直腸引起尿頻、排便不順，甚或阻塞輸卵管或影響胚胎著床，導致不孕或流產風險增加。
冷刀治療不傷子宮
婦科檢查、超聲波檢查、磁力共振、宮腔鏡及腹腔鏡檢查，都有助診斷子宮肌瘤。醫生評估過子宮肌瘤大小、位置、症狀嚴重程度及生育需求後，會制訂不同治療策略。謝倩盈指，「如肌瘤細小且無症狀，可先觀察及定期追蹤，並調整生活方式，例如飲食均衡、控制體重、減少高脂肪食物的攝入、適度運動、充足睡眠等，有助降低肌瘤的生長速度。對於有生育計劃的女士，可能需要進行子宮肌瘤切除手術。」其中冷刀治療可減少灼傷子宮內膜，以增加懷孕機會，即使月經異常、不易懷孕或流產傾向的女性也適合。
維持良好生活習慣防復發
研究顯示，切除子宮肌瘤後5年內復發率約30%，多發性肌瘤(3顆以上)復發率更高達50%。保持良好的生活習慣至關重要，謝倩盈建議避免攝取高糖、高油脂及過多雌激素的食物，並保持運動，維持正常體重，平衡體內雌激素水平。
32歲的陳女士結婚5年未孕，初期覺得下腹脹悶、夜間尿頻，因擔心生育問題前往就診。經陰道超聲波檢查，子宮腔內存在2厘米的黏膜下肌瘤。婦科醫生評估後建議子宮鏡手術切除肌瘤，術後數月內成功自然懷孕。及時治療子宮病變對生育非常重要，患者不必過度憂慮手術影響生育功能。