子宮肌瘤調整飲食 輕鬆過年

一名34歲女性，短短的4年間已經動過2次切除子宮肌瘤的手術，於去年回去婦產科覆診，又發現了多顆子宮肌瘤，西醫建議要做第三次手術，但是因為前兩次的手術已經造成腸壁黏連，引起排便不暢，子宮肌瘤長大的速度也愈來愈快，對於要第三次手術感到巨大壓力，於是前往中醫診所就診。
詢問病史發現該女性飲食上並無太多節制，特別喜歡吃燉補的食品，該名女性就醫後，中醫師周宗翰建議調整飲食習慣，經由6個月的中藥與針灸調理，子宮肌瘤以無增生最大子宮肌瘤已經從原本5厘米縮小到3厘米，其餘的肌瘤也都有穩定的縮小，原本惱人的生理痛也改善許多。
子宮肌瘤與雌激素密切相關 應避免高油脂、高熱量食物
周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤與生活飲食有很大的關連，子宮肌瘤是高度雌激素敏感的，也就是說雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件。因此要保持子宮內的健康環境，良好的雌激素代謝是不可或缺的。
每到過年少不了大魚大肉，這時常常在門診被患者問到，「醫師這個食物吃了子宮肌瘤會不會變大」、「我可以多吃些甚麼預防子宮肌瘤」……中醫在治療子宮肌瘤其中一個關鍵就是改變患者飲食習慣，避免一些「高危險」食物，對於預防或延緩子宮肌瘤的復發是有幫助的。
周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤的形成與雌激素在身體的波動有關係，而主食為高熱量、高油脂的婦女在臨床上特別容易誘發子宮肌瘤。
油炸食物如炸雞，薯片、炸排骨中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇都會導致荷爾蒙失調，另外食物在油炸過程中也會產生自由基，使細胞被氧化破壞，容易出現子宮與卵巢機能的絮亂。
高脂肪食物促進了某些激素的生成和釋放，年菜中少不了大魚大肉，特別是蹄膀或是豬五花好吃的油脂，攝取就必須要適量。華人的年菜：麻油炒雞佛就是其中一道地雷菜，常有人說女性多吃雞子，皮膚會變美，雞子裡的確含有荷爾蒙，膽固醇與油脂更高，周宗翰中醫師提醒子宮肌瘤朋友要特別注意，避免食用過多與動物生殖系統有關的食物或是含有大量激素的食品。
雞蛋、藥膳湯可以食用嗎？一天一顆、一次一碗
吃雞蛋會不會使肌瘤變大？正常情況下，適度攝取雞蛋(1天1顆)並不會有太大的健康問題，周宗翰中醫師指出，若真的擔心，不妨將雌激素含量高的蛋黃部位捨棄，不過，並不是那麼的必要，因為雞蛋雌激素的含量，沒有想像的那麼可觀，但是要當心蟹黃、蟹膏、蝦膏、動物內臟，雌激素含量原本就較高，同時又容易囤積環境荷爾蒙，在攝取時要小心。
至於藥膳湯可以喝嗎？周宗翰中醫師建議品嘗一碗即可，中藥會不會養大子宮肌瘤，如果吃錯了答案絕對是肯定的，如何首烏、桂圓、人參、阿膠等常常放入藥湯燉煮的藥材，如果不是氣虛體寒型的子宮肌瘤基本上都不適合飲用。但是因為中藥材很貴，所以放入煮雞湯的中藥材通常分量也不會太多，放最多的常常就是調補脾胃的紅棗與甘草，所以記得以一碗為限。
年節時免不了要吃一些零嘴與甜食，不過周宗翰中醫師提醒，吃太多甜食要特別注意，甜食也算是高油脂，高熱量的代表，當身體代謝異常出現胰島素阻抗，進而導致血液中雄激素增高，影響荷蒙爾分泌，就容易產生排卵障礙，誘發多囊性卵巢症候群。
子宮肌瘤患者可以喝酒嗎？答案絕對是可以的，但是本身有肝臟功能疾患就不建議過度飲酒、熬夜，這些行為容易造成肝臟機能異常，一旦肝臟機能異常，可能會影響體內荷爾蒙的調節。因為肝臟是體內調節荷爾蒙的重要角色，健康的肝臟的確可以幫助降低子宮肌瘤的發生率，過度的飲酒會加重肝臟的負擔。
子宮肌瘤飲食原則 高纖、低脂、低糖、蛋白質
子宮肌瘤患者的飲食原則以高纖、低脂、低糖為主，常見的抗氧化食物，可以有效的清除自由基。周宗翰中醫師說明，包含花椰菜、青椒，堅果類的杏仁、核桃等，和全穀類的糙米、小麥、燕麥等。另外高鈣食物如牛奶、蝦皮、海帶等，也有助於子宮的調養還能夠促進子宮細胞生長，對子宮發育和卵巢健康都有幫助，飲食中應增加攝取蔬果量，因為蔬果中的各種植化素，具有抑制發炎、降低腫瘤生長的優點，有助於減少子宮肌瘤的發生率，但是這類蔬果要煮熟，水果也務必在早上食用。
平時補充優質蛋白質，例如瘦肉、魚肉等，取代肥肉的攝取，可以幫助代謝機能穩定，使身體荷爾蒙正常分泌，避免肥胖的發生。但是豆製品、山藥要適量而止，豆製品以及山藥都是屬於植物性的荷爾蒙，小量的攝取並不會對肌瘤造成影響，但是大量就不行。
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