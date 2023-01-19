子宮肌瘤｜子宮肌瘤調整飲食 輕鬆過年

周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤與生活飲食有很大的關連，子宮肌瘤是高度雌激素敏感的，也就是說雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件。

一名34歲女性，短短的4年間已經動過2次切除子宮肌瘤的手術，於去年回去婦產科覆診，又發現了多顆子宮肌瘤，西醫建議要做第三次手術，但是因為前兩次的手術已經造成腸壁黏連，引起排便不暢，子宮肌瘤長大的速度也愈來愈快，對於要第三次手術感到巨大壓力，於是前往中醫診所就診。

詢問病史發現該女性飲食上並無太多節制，特別喜歡吃燉補的食品，該名女性就醫後，中醫師周宗翰建議調整飲食習慣，經由6個月的中藥與針灸調理，子宮肌瘤以無增生最大子宮肌瘤已經從原本5厘米縮小到3厘米，其餘的肌瘤也都有穩定的縮小，原本惱人的生理痛也改善許多。

子宮肌瘤與雌激素密切相關 應避免高油脂、高熱量食物

周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤與生活飲食有很大的關連，子宮肌瘤是高度雌激素敏感的，也就是說雌激素是刺激子宮肌瘤成長的必要條件。因此要保持子宮內的健康環境，良好的雌激素代謝是不可或缺的。

每到過年少不了大魚大肉，這時常常在門診被患者問到，「醫師這個食物吃了子宮肌瘤會不會變大」、「我可以多吃些甚麼預防子宮肌瘤」……中醫在治療子宮肌瘤其中一個關鍵就是改變患者飲食習慣，避免一些「高危險」食物，對於預防或延緩子宮肌瘤的復發是有幫助的。

周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤的形成與雌激素在身體的波動有關係，而主食為高熱量、高油脂的婦女在臨床上特別容易誘發子宮肌瘤。

油炸食物如炸雞，薯片、炸排骨中的飽和脂肪酸、反式脂肪酸和膽固醇都會導致荷爾蒙失調，另外食物在油炸過程中也會產生自由基，使細胞被氧化破壞，容易出現子宮與卵巢機能的絮亂。

高脂肪食物促進了某些激素的生成和釋放，年菜中少不了大魚大肉，特別是蹄膀或是豬五花好吃的油脂，攝取就必須要適量。華人的年菜：麻油炒雞佛就是其中一道地雷菜，常有人說女性多吃雞子，皮膚會變美，雞子裡的確含有荷爾蒙，膽固醇與油脂更高，周宗翰中醫師提醒子宮肌瘤朋友要特別注意，避免食用過多與動物生殖系統有關的食物或是含有大量激素的食品。