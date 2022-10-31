子宮肌瘤｜肌瘤會影響懷孕嗎？

罹有子宮肌瘤的A小姐長期接受中醫調理，有一天驚喜發現懷孕，心情忐忑又興奮，喜悅之餘又擔心子宮肌瘤影響胎兒。周宗翰中醫師說明，這是很多準媽咪常出現的疑問，一方面擔心危及胎兒，另一方面也害怕孕產不順利。其實子宮肌瘤長的位置是影響的關鍵，子宮其實是個空腔，長在空腔外的稱為子宮漿膜下肌瘤，長在子宮肌肉壁中的壁內肌瘤，或較為突出沒入肌肉層之韌帶內子宮肌瘤，及最可能造成症狀的黏膜下肌瘤。
肌瘤位置是關鍵 恐增加早產及胎位不正風險
通常長在愈外圍比較不會有症狀，相對最不容易影響胎兒，但是子宮腔外圍的肌瘤長大到一定的限度壓迫其他器官時，也有可能出現症狀，如壓迫到腹腔內胃腸道，就容易脹氣，若是往內生長，就可能因為佔用到子宮腔內空間而影響胎兒，並依位置與生長狀況增加胎位不正、早產等併發症的可能；若往外長大，則出現壓迫效應，即壓迫到孕媽咪其他器官而所出現的不舒適症狀。若肌瘤長在子宮腔內，較容易造成不孕或早期流產，因長在子宮內膜上，造成著床不易，或是影響胚胎成長，順利懷孕後，也因為與胎兒共用空間，會壓縮到胎兒成長的空間，而有增加早產可能性或胎位不正的風險，但不致於造成畸胎或影響胎兒健康，通常建議給專業的婦產科醫師做詳細的檢查與評估。
大部分的子宮肌瘤都能與胎兒和平共處，並順利完成分娩，周宗翰中醫師提醒，因為受女性荷爾蒙刺激影響，若加上懷孕時吃補品，子宮肌瘤在懷孕期間多半仍會持續長大，容易讓孕媽咪的妊娠生活造成比較多的不舒服，懷孕時也可能造成疼痛，懷孕中期子宮肌瘤特別容易快速發展，造成疼痛的原因包含子宮腔體氣血循環不佳，造成平滑肌痙攣。這時中醫的艾灸可以有效的緩解痙孿疼痛，當有肌瘤的婦女如果有不適如便秘、孕吐，更要接受中醫的調理，不建議自行到中藥房抓藥，才不至於因為錯誤的使用中藥而造成肌瘤長大。
肌瘤非不孕主因 術後切除調理顧好子宮
許多女性經常誤會子宮肌瘤是造成不孕的原因，事實上，除非是肌瘤生長的位置明顯對懷孕形成阻礙，否則通常不會是造成不孕的主因。周宗翰中醫師表示，若於懷孕前動手術拿掉肌瘤，也不會增加不孕的機會，除非是肌瘤深入子宮肌肉層太深，才有可能在手術中產生黏連，對子宮造成比較大的影響，這時中醫的術後調理也可以有效的修復子宮，周宗翰中醫師解釋常用的芎歸膠艾湯，聖愈湯對於術後的子宮都有很好的修復功能，手術過後，需視動刀位置避孕至少6個月以上，待傷口復原才能再次準備懷孕。
當有子宮肌瘤的婦女懷孕時更要忌口，寒涼食物包含各式冰涼飲品、雪條、生菜沙律、魚生，避免子宮腔體的氣血循環瘀滯。懷孕的婦女身體特別敏感，所以茄子、鵝肉、羊肉、蝦、蟹、芒果、龍眼、荔枝等中醫所謂的發性食物，若食用過多易使體質躁熱，可能導致子宮肌瘤的增生。富含雌激素的食物包含山藥、蜂王乳、紫河車含有豐富女性荷爾蒙或雌激素的食物，應減少食用，動物性荷爾蒙如：蝦卵、魚卵、雞蛋、蟹黃等食物的攝取量不可太多。
建議懷孕時還是要多動，保持體重穩定增長、不熬夜有助維持良好的內分泌運行，而經常爬樓梯更可幫助改善氣滯血瘀的體質狀況。
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