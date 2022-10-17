子宮肌瘤｜HIFU免開刀 治療子宮肌瘤

根據臨床統計，每4名女性當中，就有一名罹患子宮肌瘤；台灣健保資料庫顯示，2019年因子宮肌瘤就醫者就高達38萬人，可謂婦女常見疾病之一。子宮肌瘤雖多為良性腫瘤，但當肌瘤影響到患者日常生活時，建議應積極接受治療。嘉義大林慈濟醫院日前引進標靶音波刀(Magnetic Resonance-guided High Intensity Focus Ultrasound，簡稱MRgHIFU或HIFU)，為一項免開刀無創傷口即可治療子宮肌瘤的新技術，讓雲嘉南部患者能就近治療，不必再為治療子宮肌瘤舟車勞頓。
子宮肌瘤好發於育齡女性 有症狀建議積極治療
嘉義大林慈濟醫院婦產科陳建翰醫師表示，子宮肌瘤的形成原因，目前尚未有確切說法，但通常為多重原因，並與女性荷爾蒙刺激及患者體質有關；且疾病主要好發於育齡女性，若有家族史其罹患機率更高。另外子宮肌瘤大小與症狀無絕對關係，若患者無不適症狀且肌瘤狀況穩定，通常定期回診觀察即可，但若肌瘤已引發明顯症狀，例如經血過多、月經時間長或因壓迫導致排尿或排便不順時，則建議接受手術治療，避免嚴重影響後續生活品質。
陳建翰醫師補充，若子宮肌瘤生長位置靠近子宮腔及子宮角，容易影響胎兒生長空間，患者如果有備孕計劃，建議先治療子宮肌瘤後再懷孕。
無創標靶音波刀新技術 治療子宮肌瘤免開刀
陳建翰醫師說明，有明顯不適症狀的子宮肌瘤，過去多以傳統剖腹手術治療為主，然而此種手術方式因腹部傷口較大，往往需要較長的術後恢復期，造成患者害怕而降低治療意願。另外腹腔鏡及子宮鏡等微創手術也是另一種治療選擇，經由腹部或子宮頸將肌瘤切除，傷口相對傳統手術小，但無論傳統剖腹手術或微創手術，都有可能會造成術後黏連的機率。
近日，嘉義大林慈濟醫院引進的「標靶音波刀」則是一項無創手術，顧名思義就是患者不需動刀就能治療子宮肌瘤。陳建翰醫師解釋，標靶音波刀的全名為「磁振導引高強度聚焦超音波治療系統」，透過聚焦超音波熱能，消融體內子宮肌瘤，達到肌瘤組織壞死的目的。治療過程不只在術前及術後會透過MRI磁力共振確認肌瘤組織及狀況，術中也會搭配MRI即時監測溫度，透過精準的監測系統，提供患者更安全的治療過程。由於採用標靶音波刀不需開刀，因此不會產生傷口，也不會有術後黏連問題，治療隔天即可出院正常活動；且因手術不會傷及子宮及其周邊組織，對於有懷孕計劃的患者來說是一大福音。
有肌瘤症狀勿輕忽 醫籲患者盡早就醫檢查
陳建翰醫師提醒，子宮肌瘤難預防，平常應避免服用來路不明的藥物或補品，而針對子宮肌瘤患者，若在沒有症狀且肌瘤穩定的情況下，僅需半年至一年回診一次，但如有肌瘤相關不適症狀，千萬不要輕忽應盡早就醫檢查，並與醫師充分溝通，選擇最適合的治療方式。
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