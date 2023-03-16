子宮良性腫瘤可致不孕 有咩治療新選擇？

育齡婦女如果有嚴重經痛、經血過多造成貧血、腫瘤生長速度太多、壓迫症狀產生困擾、不孕或是有懷孕合併症的情形就會建議手術治療。

子宮良性腫瘤包含子宮肌瘤與子宮肌腺症，是很常見的婦女疾病，約每3~4位女性就會有1位有這樣的問題。這類患者常見的臨床症狀為經痛、經血量過多、不孕及懷孕合併症的問題，隨著腫瘤體積增加壓迫膀胱、直腸，患者也會出現排尿及腸胃的症狀。

肌瘤、肌腺症成因不明 嚴重症狀建議手術治療

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒表示，肌瘤與肌腺症的確切成因目前尚未明朗，目前已知病灶組織會受女性荷爾蒙刺激成長，因此大多數的病患30歲以後才開始有明顯症狀，待雌激素與黃體素停止分泌後病灶就會慢慢萎縮。

若是更年期的婦女可以採用藥物保守治療，等待停經後肌瘤與肌腺症的問題便會漸漸消失。育齡婦女如果有嚴重經痛、經血過多造成貧血、腫瘤生長速度太多、壓迫症狀產生困擾、不孕或是有懷孕合併症的情形就會建議手術治療。