子宮良性腫瘤可致不孕 有咩治療新選擇？

子宮良性腫瘤包含子宮肌瘤與子宮肌腺症，是很常見的婦女疾病，約每3~4位女性就會有1位有這樣的問題。這類患者常見的臨床症狀為經痛、經血量過多、不孕及懷孕合併症的問題，隨著腫瘤體積增加壓迫膀胱、直腸，患者也會出現排尿及腸胃的症狀。
肌瘤、肌腺症成因不明 嚴重症狀建議手術治療
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任陳敬軒表示，肌瘤與肌腺症的確切成因目前尚未明朗，目前已知病灶組織會受女性荷爾蒙刺激成長，因此大多數的病患30歲以後才開始有明顯症狀，待雌激素與黃體素停止分泌後病灶就會慢慢萎縮。
若是更年期的婦女可以採用藥物保守治療，等待停經後肌瘤與肌腺症的問題便會漸漸消失。育齡婦女如果有嚴重經痛、經血過多造成貧血、腫瘤生長速度太多、壓迫症狀產生困擾、不孕或是有懷孕合併症的情形就會建議手術治療。
欲懷孕婦女 建議傳統開腹或消融手術
陳敬軒說明，近年來因為平均生育年齡增加，愈來愈多想要懷孕的婦女被肌瘤或肌腺症問題所困擾。而目前傳統手術方式有腫瘤切除與子宮切除等兩種，依傷口種類可分為開腹手術與內視鏡手術兩種；新型態消融手術則可分為超音波消融與微波消融等方式。
一般而言，有接受過子宮手術的孕婦會建議剖腹產。對於欲懷孕患者，醫師建議進行傳統開腹切除手術，因之後懷孕可從先前傷口處剖腹生產，且子宮破裂的風險較內視鏡手術低；消融手術則是採用高能量殺死腫瘤細胞，比較不會破壞正常組織，對於有相關問題的育齡婦女而言是另一個治療選擇。
醫病共享決策 找到最適合治療方式
陳敬軒提醒，關於個別子宮腫瘤的治療方式，需依腫瘤大小、位置、數目、型態而決定。在肌瘤與肌腺症的治療方面，建議與醫師深度溝通，進行醫病共享決策，達成最佳可行之治療方法。
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