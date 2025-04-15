孕婦可以浸溫泉嗎？孕媽必須注意三個事項

日本是香港人最愛的旅行地點，而去到日本，當然不少得浸溫泉！不過到底孕婦可否浸溫泉？順便和大家分享幾個孕婦溫泉的注意事項，以免影響胎兒引致小產等問題。

或影響胎兒發展

過去曾有研究指出，懷孕期間如果因感染發燒、高溫工作或高溫水浴等原因導致體溫升高，都可能會影響胎兒的生長及發育，如果情況嚴重，更可能會令胎兒中樞神經系統及心臟血管出現損傷或畸形。

另外，孕婦的免疫力一般較低，而陰道內酸鹼度亦因懷孕而改變，容易受感染，因此懷孕時一般不建議浸浴及浸溫泉，以避免陰部感染細菌或黴菌。