孕婦懷孕期突休克 或致新生兒患這病

才出生一天的女嬰，因嘔吐、腹脹而難以餵乳，經檢查發現女嬰是罹患「先天性小腸閉鎖症」，空腸和迴腸交接的通路阻塞，由於才出生一天，緊急手術打通空腸和迴腸，並施作暫時性人工肛門，讓女嬰順利吸收營養，5個月後才順利康復，也恢復健康。 先天性小腸閉鎖症 手術暢通空腸和迴腸 澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利解釋，空腸和迴腸之間的阻塞，約有80%的病人可以發現有腹脹的情形，而且可能看見膨脹阻塞段的腸子有主動蠕動，嚴重腹脹會壓迫橫膈而造成呼吸困難。由於該女嬰的空腸和迴腸之間被膜狀阻塞，經手術後讓空腸和迴腸暢通，但由於兩端的口徑差太大，猶如從十線車道要通向一線車道，還是會發生壅塞，因此從空腸部位做人工肛門，人工肛門開在腹部。

產婦懷孕期曾休克 疑腸生長時缺血造成 林雨利說，施做人工肛門最大好處是使病童能盡快進食，以支持身體成長。初次手術後兩個月關閉人工肛門，讓遠端迴腸能慢慢「拓寬」腸道，以承受空腸擠進的食物，這樣的想定是成功的，雖然術後病童仍有嚴重腹脹，但不到一周即能順利排便，並於3個月後空腸和迴腸完全暢通，經兩年來的觀察，該小女嬰發育正常。 先天性空腸迴腸閉鎖，是小腸閉鎖症不同部位的一種，其閉鎖型態多種，該女嬰是屬於膜狀阻塞，近端空腸和遠端迴腸的腸段肌肉有相連，但腔內有一層黏膜的橫膈膜完全分隔，如果未即時手術打通，是會有生命的危險。至於先天性小腸閉鎖症的原因，至今還不是很清楚，多發生在孕婦懷孕的後期，也有醫學認為是胎兒在腸生長時因缺血所造成，由於母親在懷孕時期曾發生過休克情形。