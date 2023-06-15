孕婦抑鬱 或損胎兒腦部發展

「男主外，女主內」已不足以準確形容現今女性的社會角色，不少雙職女性需要背上事業和照顧家中老幼的擔子，當負面情緒和壓力日積月累，隨時「爆煲」患上抑鬱症，身心受困。如女士在懷孕期間患上抑鬱症，有研究顯示，孕婦的高壓情緒或會影響胎兒的營養吸收、腦部發展，甚至有可能早產。

精神科專科醫生趙珮瑜表示，即使女士們產後求診，她們也會擔心服用抗抑鬱藥物後，藥物成分會經母乳傳送至嬰兒體內而拒絕用藥，終致抑鬱症難以受控。幸而現時有不同治療方案，醫生會衡量治療的風險與效用，為患者選擇最合適的治療方案。

神經傳遞物質失衡

神經傳遞物質負責在腦部傳遞訊息，包括血清素及去甲腎上腺素，一旦這些物質失去平衡，便有可能導致抑鬱症。患者會長期低落，對過去、現在和未來均感到負面、情緒暴躁，同時亦會影響生理，如失眠、食慾下降、經期失調等，甚至出現輕生念頭。趙珮瑜指出，「有調查顯示，女性患上抑鬱症的風險比男性高兩倍，當中原因眾多，包括女性在月經前後、懷孕和產後的荷爾蒙會出現變化，令女士有較大風險患上抑鬱症。」

