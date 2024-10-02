孕婦易貧血！如何補充鐵、葉酸、B12、蛋白質？日常飲食4招防貧血

婦女懷孕時，因為需要額外血液供應營養至胎兒，故有較高貧血風險。孕媽咪們應注意鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質等4大營養素，以免貧血影響自身及胎兒健康，不過如何補充才正確呢？國健署提供4招營養攝取關鍵。

孕期貧血會影響懷孕婦女的身心健康，例如加重孕產婦心肺負擔，增加子宮收縮不良、難產、圍產期抑鬱等發生機率，外國文獻也指出，孕期貧血的孕婦發生妊娠高血壓、妊娠糖尿病之風險，分別是無貧血者的1.5倍、1.2倍。 而且孕期貧血也會影響胎兒健康，可能會造成胎兒過小、早產等，而且還有可能增加孩子發展遲緩、注意力不足、智力障礙、兒童時期罹患癌症等風險，甚至導致圍產期死亡率上升。 台灣國健署署長吳昭軍提醒，孕期貧血可能會增加妊娠併發症風險、影響胎兒未來發展與健康，應定期產檢外，並注意孕期鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質4大關鍵營養素的補充。

懷孕期間建議每日需攝取15毫克(mg)的鐵質，若是第三孕期(29周以後)及哺乳中的媽咪，則需增加鐵質的攝取至每日45毫克(mg)。

補充 4 大關鍵營養素 日常飲食可用 4 招攝取

懷孕期間攝取足夠的鐵、葉酸、維生素B12、蛋白質等4大營養素，可以預防貧血的發生，以下4招營養攝取方法，幫助孕媽咪在日常飲食中攝取關鍵營養素：

深綠蔬菜補葉酸：

每日攝取1至2碗的深綠色蔬菜(如：菠菜、紅莧菜、 空心菜等)，可達到懷孕期間每日需攝取600微克(μg)葉酸的建議量，另外肝臟、豆類(如：黃豆、黑豆)、芭樂等，也是補充葉酸的好選擇。

而有懷孕計劃的婦女，建議可在懷孕前3個月就開始留意葉酸的補充，不僅有助於預防貧血，還能幫助胎兒正常發育與成長及神經系統的發展。

肝臟海鮮富含鐵：

懷孕期間建議每日需攝取15毫克(mg)的鐵質，若是第三孕期(29周以後)及哺乳中的媽咪，則需增加鐵質的攝取至每日45毫克(mg)。

像是肝臟類(如：豬肝)、海鮮類(如：蜆、章魚)、紅肉類等都含有豐富的鐵質，在飯後2小時內食用富含維生素C的水果(如：橘子、車厘茄、番石榴等)也能幫助鐵質吸收。

充足攝取 B12 ：

懷孕時建議每日攝取6微克(μg)維生素B12，有助於增進胎兒的神經系統健康。可以攝取動物性蛋白質(如：肉類、海鮮類、蛋、乳品)或是紫菜等食物來補充。

豆魚蛋肉幫造血：

懷孕期間應注意蛋白質的補充，建議需比平時額外攝取10公克(g)的蛋白質，而且蛋白質的來源一半以上應來自優質蛋白質，像豆魚蛋肉所提供的蛋白質可為身體提供足夠的造血元素，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等都是不錯的蛋白質來源。

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