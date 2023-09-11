孕婦無形壓力大！幾個方法遠離產後抑鬱

辛苦歷經了十個月，終於等到「卸貨」的日子，生理心理的變化，讓有些新手媽媽出現情緒不穩定，可能因素有創傷性的生產、生產後荷爾蒙急劇變化、缺乏支持、無法有充足的睡眠等，還會面臨像是選擇配方奶還是母乳，要怎麼照顧高需求的寶寶，伴侶關係是否改變，怎麼平衡親友們的「建議」，常常覺得是不是自己不夠努力。
出現這些症狀 恐是產後抑鬱症
臺北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫生林月屏說，產後婦女雌激素下降，使得五到八成的婦女出現失眠、焦慮或輕微情緒低落；和嚴重抑鬱症個案不同的是，仍保有對正向事物的快樂感受，在逐漸適應小孩作息且具有良好支持系統後，患者通常可以在10天內緩解。
若是低落情緒持續兩周以上，就要小心是產後抑鬱症，患者常會莫名掉淚、強烈的無法照顧好寶寶的罪惡感，在寶寶周圍感到很焦慮不安，或是深信自己是「壞媽媽」，嚴重個案會合併有傷害自己或傷害寶寶的念頭，這時候建議就醫；若是有妄想或是幻聽，增加殺嬰風險，是精神科急症，需要立刻就醫，甚至需要住院治療。
懷孕期間到產後 出現相關症狀皆可介入治療
治療方面，對於症狀輕到中度的個案，以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度的個案則會建議服用抗抑鬱劑，像是選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑等藥物，擔心藥物副作用或難治型的個案會建議電氣痙攣治療；至於孕期抑鬱的個案擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，產後婦女則有哺乳的考量，可以考慮重複經顱磁刺激治療。
親友這樣做 幫忙周產期抑鬱媽媽
親友們該如何協助這些周產期抑鬱的婦女，林月屏建議，第一要學會辨認抑鬱相關症狀；第二需要傾聽她的擔憂，給予適當回應，像是「我注意到即使寶寶睡了，你也睡不著，你在想甚麼呢？」第三是有效的支持她，主動提出幫忙家務或是幫忙照看寶寶一到兩小時，讓你的朋友可以休息片刻，出門放風一下；第四是介入，觀察到明顯抑鬱症狀，主動提供就醫資訊，陪伴她看診，如果因為寶寶無法前往，盡力說服她必需照顧好自己才能照顧好寶寶。
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