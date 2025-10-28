孕期糖尿不必驚慌：三分鐘快速教你安心控血糖

懷孕是一段充滿期待的旅程，但對一些孕婦而言，這段時間也可能帶來意想不到的挑戰──妊娠糖尿病（Gestational Diabetes Mellitus, GDM）。這種血糖異常通常在孕中期才被發現，聽起來可能令人擔心，但只要及早認識並積極管理，多數孕婦都能安全度過孕期，為自己和寶寶爭取最佳健康。
妊娠糖尿的成因與高風險因素
妊娠糖尿是指懷孕期間出現的血糖升高現象，主要出現在懷孕第 5 至第 6 個月。懷孕期間，身體對胰島素的需求增加，而胰腺的分泌能力可能跟不上這個需求，加上孕期荷爾蒙會干擾胰島素作用，結果是血糖水平升高。某些女性本身可能已存在輕微的胰島素抵抗或潛在高血糖體質，懷孕期間的生理變化就像一次壓力測試，容易讓潛在問題浮現。年齡較大、體重偏高、家族有糖尿病史，或曾在過去懷孕中出現妊娠糖尿，都是增加風險的因素。這類高風險孕婦更需要在產檢中密切監測血糖，及早發現異常。
妊娠糖尿對母嬰健康的影響
妊娠糖尿若未妥善控制，可能對母親和胎兒帶來多方面的影響。母親在分娩過程中可能面臨困難，增加剖腹產的機會，也容易出現孕期高血壓等併發症。此外，這些孕婦在未來罹患第二型糖尿病的風險也相對提高。對胎兒而言，血糖過高可能導致胎兒體重過大，增加生產時的風險，甚至影響胎兒器官發育。新生兒出生後也可能出現低血糖、黃疸或呼吸問題，長期來看，這些孩子成年後罹患糖尿病和心血管疾病的風險亦較高。因此，妊娠糖尿的管理對母嬰雙方都至關重要。
血糖控制與日常管理
妊娠糖尿並非不可控制，通過合理的生活方式和醫療指導，大多數孕婦都能保持血糖穩定。均衡的飲食是關鍵，孕婦應避免高糖、高脂、高澱粉的食物，適量分配碳水化合物、蛋白質與脂肪，並保持少量多餐，以維持血糖平穩。在醫生或營養師指導下，選擇水果、全穀類和低脂奶類，既滿足營養需求，也有助於血糖控制。適度運動同樣重要，在醫生允許下進行低強度有氧運動，如散步、游泳或孕婦瑜伽，可以提高胰島素的敏感度，幫助血糖下降。若飲食與運動仍無法控制血糖，醫生可能建議使用胰島素或其他安全的藥物干預，確保孕期安全。即便產後血糖恢復正常，先前患有妊娠糖尿的婦女仍應維持健康生活，並定期檢測血糖，以降低日後糖尿病的風險。
透過早期篩查、合理飲食、適度運動以及與醫療團隊的密切配合，大多數孕婦都能安全度過孕期，順利迎接寶寶的誕生。這同時也是向長期健康生活的一次投資，從孕期開始建立健康習慣，不僅保障當下母嬰安全，也為未來降低糖尿病與心血管疾病的風險打下基礎。懷孕期間對血糖有疑問，應及早諮詢婦產科或內分泌專科醫生，為自己和寶寶爭取最好的健康保障。
資料由婦產科專科 張凱晴醫生提供