季節交替鼻塞、流鼻水？中醫師幾招減緩過敏症狀

透過中藥調理、食療、穴道按摩外，也要留意居家環境通風及除濕並搭配三伏貼能大幅改善惱人的過敏性鼻炎問題。

夏秋交替天氣開始忽冷忽熱，許多人一早起床打噴嚏、流鼻水的症狀也跟著加重，有時甚至會眼睛紅腫、伴隨咳嗽和疲倦，睡眠品質和生活作息也被影響，常提不起勁總覺得懶懶散散的。

中醫調理 改善鼻過敏、便秘問題

40歲張先生從小就有鼻敏感困擾，每逢夏秋交替症狀加重，吹到風就會打噴嚏且鼻水流不止，到了冬天鼻子會乾到流血，其他還有便秘問題。台南市立醫院中醫部陳奕任醫師，透過中藥、穴道、並建議搭配食療與三伏貼，一周後張先生回診表示，鼻水量及便秘問題均有改善。