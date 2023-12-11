季節交替「過敏三兄弟」找上門 中醫師列「3建議」有效改善

過敏性鼻炎常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。

過敏性鼻炎常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。

過敏性鼻炎常見症狀有打噴嚏、流鼻水、鼻塞，通常伴隨眼癢、鼻癢、喉嚨癢、鼻涕倒流等狀況。好發高峰為學齡期，但學齡期之後，可能仍會有症狀。