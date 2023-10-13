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健康
2023-10-13 07:30:00

季節性流行病毒X新型病毒雙夾擊 慎防病從「鼻」入 法國Bentrio™隱形口罩科研實證降病毒量達99%^

資料由客戶提供

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季節性流行病毒X新型病毒雙夾擊 慎防病從「鼻」入 法國Bentrio™隱形口罩科研實證降病毒量達99%^ Primary tabs View(active tab) Edit Delete Revisions

本港上月底踏入流行病毒季節，專家表示，個別嚴重個案或與無打針有關，提醒市民要積極參與新一輪疫苗資助計劃。至於新型病毒，專家說因大部分港人與上次打針或染疫已相隔逾半年，預料11月及12月會有另一個感染高峰期。小編建議對於抵抗力較弱，長者、幼童除了接受疫苗外，更可考慮以隱形口罩提供額外的保護。

守住呼吸道健康  慎防病從「鼻」入

鼻子既是呼吸道通往外面的大門，往往也是病毒進入體內致病的通道，正常成年人每天24小時累計吸進、呼出15,000公升空氣，每天呼入同呼出各種不同的病毒。

更有報導指呼吸道疾病中，80%是由鼻腔細胞缺乏保護而被病毒侵襲引起的。  鼻腔衛生應該像口腔透過刷牙一樣得到清潔保護，成為日常生活保健的一部分，以有效預防病毒侵襲人體。中國工程院院士鍾南山教授曾指出：「呼吸道健康是要鼻子和肺一起管理好，不能鐵路警察各管一段。」

隱形口罩深層保護 阻隔病毒

口罩可物理性阻隔空氣中的飛沫、病毒經由呼吸入鼻，但要注意口罩並沒法全面防護，因日常生活中難免會有脫下口罩的時候，而且幼童更不能常常把口罩穩妥地遮蓋口和鼻。若使用隱形口罩鼻噴劑，於鼻腔內形成超薄凝膠護膜，有效防止空氣中病毒接觸鼻黏膜，避免病毒入侵。

嚴選隱形口罩6大重點

市面多款隱形口罩鼻噴劑，均聲稱阻隔病毒及致敏原達99%^，怎樣選效益最大又最安全？大家必須關注細節。仔細比較，法國Bentrio™產品安全性、耐受性及有效性均通過臨床測試，兒童也適用，安全屏障信得過。

BENTRIO™

BENTRIO™
  • 瑞士研發，法國製造，產地信得過。
  • 獲美國FDA批准上市*。多項科研測試有助阻隔致敏原和達99%^ 空氣中的病毒。
  • 天然成份Bentonite，科研靜電效應阻隔病毒，長效3小時#，針對流行病毒，新型病毒及致敏原3合1防護。
  • 不含防腐劑，成份安全，不傷鼻。 
  • 凝膠乳液，持久保護。
  • 6歲以上及成人適用，一家大細都啱用，更適合關注敏感體質人士。
Bentonite天然成分不含防腐劑不傷鼻腔  長期使用防腐劑 (Benzalkonium Chloride & Propyl p-hydroxybenzoate)
  • 保持鼻腔纖毛正常擺動
  • 降低鼻腔纖毛擺動頻率
  • 鼻黏膜保持濕潤及加強防病毒功能
  • 影響鼻腔防病毒功能

^ Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 4062
#https://www.medrxiv.org/con…/10.1101/2021.08.02.21261374v1 BentrioTM對阻隔花粉，至少有3小時保護作用

*美國FDA批准上市用於紓緩由花粉、塵蟎或動物皮屑引起的不適

萬寧有售：www.mannings.com.hk/

了解更多：hk.bentrio.com/
 

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