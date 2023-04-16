季節改變易感冒 中醫授兩大食療方增加體力避感冒

適逢春季，有時天氣時冷時熱，氣溫早晚溫差較大，有時一不注意便感冒了，要怎麼在換季時避免感冒？讓中醫師為你解惑。

感冒還是過敏？傻傻分不清楚

衛生福利部臺北醫院中醫師主治醫師賴博政表示，季節改變時容易產生上呼吸道的症狀，常以畏寒、咳嗽、鼻塞、流鼻水等常見的症狀表現，但是要如何區分感冒還是過敏呢？一般可以從以下三方面作區別：