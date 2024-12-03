季節轉變要小心 冬季4個原因 招來痛風發作

天氣逐轉變涼，羊腩煲、打邊爐紛紛成為桌上美饌，卻不知可能成為誘發痛風發作的誘因，突然而至的腳趾或腳踝關節紅腫熱痛，可以令人痛不欲生，需要到急症室求醫解痛。其實秋冬季一向是痛風發作的高峰期，主要與飲食及身體代謝變化有關，也需要由此著手預防痛風埋身。
尿酸累積過多
痛風是一種由於尿酸累積過多而引起的代謝性疾病，通常會在關節部位形成尿酸結晶，引起劇烈疼痛、紅腫和發炎。尿酸的形成與飲食、體重、藥物和體內水分等有關。而痛風容易在秋冬季發作的原因包括：
- 天氣轉涼：天氣轉涼時，血管會收縮，令血液循環減慢，可致尿酸更容易在關節處沉積，增加痛風發作的機會。
- 飲食變化：很多人在秋冬季也喜歡火鍋及燉湯等補暖食品，但卻有不少是高嘌呤食物，如海鮮、紅肉等等，都是痛風發作的誘因。此外，隨著節日和聚會增加，飲酒量也可能上升，進一步提高痛風風險。
- 水分攝取不足：秋冬轉涼時，人們往往會減少飲水量，導致尿酸更難被排出體外，尿酸濃度上升可促使痛風發作。
- 活動量減少：隨著天氣變冷，很多人都會減少出外活動，導致代謝減緩，可對於尿酸的代謝和排出造成不利影響。
高纖飲食 充足水分 適量運動
為免痛風發作，大家就要採取一系列的措施，首先要維持良好的飲食習慣，減少進食高嘌呤食物及避免過度飲酒，多吃高纖的蔬菜和水果有助於尿酸代謝。同時，日常要保持水分充足，幫助尿酸從腎臟排出，減少沉積的機會，而適量的運動也有助促進新陳代謝，加上定期體檢及覆診，有需要時可利用藥物防止病情發作。