孤獨死｜被孤立可增死亡風險近30%

狐獨甚至有被孤立的人，少與人接觸，不但可影響心理，更可損害健康。有研究指出，處於被孤立或孤獨感重的人，心臟病發及死亡風險會高29%，而中風及致死的風險更上升32%。
疫情增孤獨感
根據該刊在《Journal of the American Heart Association》公布的研究，美國多達四分一65歲以上長者被社會孤立，而出現孤獨感的比率甚至高達47%。同時，多用社交媒體而少與人接觸的年輕人，孤立及孤獨比率亦不少。而在疫情流行期間，不同群組的被孤立或孤獨感都有增加。
康復情況較差
研究回顧分析了2021年7月前發表而涉及社會孤立的文獻，結果顯示，社會孤立或孤獨感重的人，罹患心臟病及中風的機會和死亡風險均較高，而且日後康復情況也會較差。分析更發現，孤立和孤獨感與炎症指數升高有關，亦更容易出現由慢性壓力引起的生理問題，童年時期被社會孤立則更會增加成年後出現心血管疾病的風險因素。
制訂策略減孤獨
研究人員指出，被孤立是指缺乏與人面對面接觸以進行社會關係，孤獨則是自我感到孤獨或少與其他人連結，兩者相關但並不完全相同，因為有些人可以被孤立生活而不感到孤獨，也有些人經常參與社會交流卻仍有孤獨感覺。因此有需要制訂策略，減少人們孤獨或被孤立的情況，以保持身心健康。