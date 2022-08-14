孤獨死｜被孤立可增死亡風險近30%

狐獨甚至有被孤立的人，少與人接觸，不但可影響心理，更可損害健康。有研究指出，處於被孤立或孤獨感重的人，心臟病發及死亡風險會高29%，而中風及致死的風險更上升32%。

疫情增孤獨感

根據該刊在《Journal of the American Heart Association》公布的研究，美國多達四分一65歲以上長者被社會孤立，而出現孤獨感的比率甚至高達47%。同時，多用社交媒體而少與人接觸的年輕人，孤立及孤獨比率亦不少。而在疫情流行期間，不同群組的被孤立或孤獨感都有增加。