孩子乞嚏、鼻涕流不停！揪出居家三大致敏原

春季早晚溫差大，容易刺激呼吸道，孩子如果過敏怎麼辦？部立雙和醫院小兒部專任主治醫師暨過敏氣喘免疫科專科醫師呂孟哲說明，孩童日常生活中常見的三大類過敏包括塵蟎過敏、動物毛皮過敏與蟑螂過敏，建議家裡簡單擺設、維持乾燥涼爽、寵物定期獸醫檢查，飲食以原型食物為主，避免過度加工，有助於減緩過敏。
台灣過敏主因 塵蟎大軍壓境
過敏與基因遺傳、生活環境密切相關，症狀包括呼吸喘、打噴嚏、流鼻水、哮鳴、鼻塞、鼻炎等。
台灣北部的過敏兒有七至八成都是對室內灰塵中的小蟲——塵蟎起過敏反應。若家中潮濕悶熱，加上絨毛玩偶與布梳化是塵蟎與黴菌最愛的溫床，容易導致過敏加重。
想要控制塵蟎過敏，環境控制跟日常保養缺一不可，重點為家中簡單擺設、維持乾燥涼爽、濕度維持50%以下，飲食以原型食物為主，避免過度攝取加工的食品。
家中飼養寵物 貓狗毛過敏應對方式
「家中寵物千萬不要棄養」，對動物毛皮過敏的孩子其實比塵蟎少很多，呂孟哲強調，若孩子對貓狗過敏檢測呈現陽性，只要注重寵物清潔、定期獸醫檢查與使用空氣清淨機都有助減緩孩子過敏。
若孩子真的對狗毛過敏比較厲害，基本上狗毛重量較重，較不會瀰漫於整個空間，只要讓犬隻在特定區域內活動，必要時給予孩子適當過敏預防用藥，偶爾摸摸寵物，不至於有太大問題。
但家長要留意，由於貓毛比較輕，除了使用空氣清淨機，定期清潔貓咪與獸醫檢查，勤打掃貓與人接觸的環境與適當用藥控制，才能控制孩子過敏狀況。
無孔不入 蟑螂也會引起過敏
蟑螂過敏與塵蟎過敏都屬於吸入性過敏源，從蟑螂的蛻皮、分泌物、蟲卵、糞便等都是致敏原，因此居家環境清潔、食物收納、保持衛生習慣相當重要。
另外，適逢春暖花開，患有「花粉症」的民眾於花季外出時，可事先諮詢醫生備藥，或是戴口罩、點眼藥水、佩戴眼罩(護目鏡)，並減少出入草地與原野，有助控制狀況，避免癢的一把鼻涕一把眼淚。
過敏症狀如何跟感冒區分？
過敏與感冒都會出現咳嗽、流鼻涕、有痰等症狀，兩者要如何區分？醫生說明，過敏與遺傳還有人體的生理變化有關，特徵為好發於晚上到清晨，因此氣喘兒通常在晚上睡覺或是半夜時症狀加重，另外換季時冷熱變化大，也容易誘發過敏哮喘發作；但若是病毒感染造成感冒，通常整天都會有症狀，並無時段分別，而且可能會有過敏病不會有的喉嚨痛，可從好發時段、病史與家族史去確認病因。
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