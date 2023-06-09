孩子尿床並非大個就會好！臨瞓要注意一件事

孩童在成長過程中，泌尿神經系統會慢慢發育成熟，要是泌尿神經系統未完全發育，大腦與膀胱的連接就容易失誤而造成尿床，且男生好發率為女生的兩倍。

尿床是兒童很常見的症狀，但家長常以為「尿床長大就會好、尿床是孩童調皮搗蛋的表現方式」，這樣錯誤的觀念往往造成孩童的心理壓力增大，進而影響治療。根據統計，大約7%的小學生、1.5%的初中生、1%的成人有尿床的困擾。

泌尿神經系統尚未發育成熟 男生好發率高

世界兒童尿失禁協會對尿床的定義為五歲或以上的幼童，夜間無法經意識控制而漏尿，而「夜間多尿」、「膀胱過度敏感或異常收縮」、「大腦覺醒中樞異常」則為三大容易造成尿床的原因。

台北慈濟醫院泌尿科主治醫師楊緒棣副院長提到，孩童在成長過程中，泌尿神經系統會慢慢發育成熟，要是泌尿神經系統未完全發育，大腦與膀胱的連接就容易失誤而造成尿床，且男生好發率為女生的兩倍。