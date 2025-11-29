孩子換尿片有怪聲？醫：恐怕係髖關節問題 及早發現避免終生跛行

現代人孩子生得少，每個孩子能健健康康長大是家長最大的願望，但千萬不要忽略在幫寶貝換尿片時，髖關節處發出的小小「咔嗒」聲響，有可能是小寶貝的髖關節脫臼了。振興醫院骨科部主治醫生鄭士豪提醒，如果能盡早發現及治療，就不必面臨到手術治療，甚至造成終生跛行的遺憾。

嬰幼兒髖關節發育不良 可能出現脫臼、跛行症狀 鄭士豪醫生表示，嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀，即發展性髖關節發育不良(Developmental Dysplasia of the Hip，DDH)，為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題。發生率約為千分之1.5，患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有二至三成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。

掌握關節發育不良黃金治療期

脫臼不一定會發生 視情況以徒手復位或手術治療 發展性髖關節發育不良因程度不同可能造成關節不穩定、半脫位，甚至完全脫臼；脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型與嚴重型，而輕微型在早期較難發現；若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，這時才被診斷為髖關節發育不良。對這類患者而言，接受人工髖關節置換術，是解決行走疼痛與跛行的有效方式。

早期診治成功率達九成 兩招幫助家長居家觀察有無異常 發展性髖關節發育不良若延遲診斷，治療會更為困難且效果不佳，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要。近20年來，多數新生兒髖關節發育不良的案例，已能透過早期診斷與帕氏吊帶治療(Pavlik Harness)而恢復正常，治療時間約3至6個月，成功率高達九成。 鄭士豪醫生建議家長居家可觀察：(一)寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度是否不一；(二)檢查兩腳長度是否一致。