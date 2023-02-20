孩子放假沉迷電子產品影響返學坐唔定！專家1招解救

寒假期間有許多孩子幾乎離不開電子產品，現在開學了，相信有部分的家長為了讓孩子收心可是費盡心思。一名4歲陳姓男童因為被學校老師反應上課期間有離座行為，並且無法專心聽課，甚至還出現干擾上課之行為，建議家長帶陳小弟至復健科門診，經由醫師診斷，確實有ADHD傾向，醫師建議須接受復健治療課程。 電子產品保姆 導致專注力不集中 衛生福利部南投醫院何政峰職能治療師表示，陳小弟的父母平常忙於工作，又有另一2歲的妹妹需要照顧，因此常常讓陳小弟看電視或是玩平板，形成所謂的電子產品保姆。長期下來，陳小弟的活動量不足，又不斷的接受聲光刺激，造成上課期間產生坐不住、注意力不集中、衝動等行為。

培養使用網路正確價值觀 避免孩子不良影響 藝人黃小柔近期也在網路平台上透露，過年期間不小心太縱容兒女使用電子產品，使得孩子們「突然變得很不一樣」，不僅過度成熟，還很容易對立，花了好大一番心力，才讓孩子戒除電子產品。 復健科周建文主任指出，人手一機的時代來臨，在無法避免的浪潮下，陪伴孩子面對網路是一場長期抗戰，父母必須教會孩子培養使用網路的正確價值觀，制訂合宜的使用時間，才不會讓孩子的症狀加劇，造成學習落後，人際互動不佳。