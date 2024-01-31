孩子有「心雜音」不一定是心臟病！家長如何分辨？醫生話你知

當學校健康檢查發現孩子有「心雜音」時，許多家長便相當擔心「難道是心臟病？」不過，臺北市立萬芳醫院兒科醫生黃斯煒表示，其實大部分孩子的心雜音都是良性的，通常成年後就會消失，不一定是心臟病，而其中最常見的就是「無辜的心雜音(innocent murmur)」。

孩子常有「無辜的心雜音」 可能與兒童成長有關

所謂的「無辜的心雜音」究竟是甚麼呢？黃斯煒醫生解釋，其實小朋友絕大多數心臟都是正常的，但在檢查中卻出現明顯心雜音，讓醫生懷疑心臟有問題，因而進行深度檢查，家長在等待報告時往往會相當擔心，甚至誤以為是會危害生命的心臟病，不過事實上它是無害的，因此便有「無辜的心雜音」的別稱。

這類心雜音的成因不明，有些專家認為應該是與兒童成長有關係，一般來說心臟正在成長中，血管也應相對地跟著成長，但是部分孩童因為血管未發展成熟，有可能會導致心雜音產生。另外，若孩童發燒時，血液動力改變也容易會有心雜音的狀況，不過在退燒之後，心雜音也會跟著消失。