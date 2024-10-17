孩子齒列不正該矯正嗎？一文睇清牙醫評估要點

正在換牙期的小茹因齒列先天發育異常，從小就咬合不良，雖然能正常飲食，也不影響說話，但是一口亂牙令她相當困擾，11歲時被媽媽帶到醫院齒顎矯正科評估。醫生建議早期進行齒列矯正，也就先天缺牙與阻生齒分別處理治療，迄今矯正一年半，先拆除上排矯正器，小茹的齒列與外觀已大幅改善，平整的門牙讓她更有自信，下排牙齒目前持續矯治中。

咬合不正分為三類 牙齒排列不整齊佔五成以上 兒童大約從6歲開始進入換牙期，乳牙掉落並長出恆牙，許多家長在此時發現孩子有齒列不正的問題，擔心置之不理會影響臉形及外觀。台北慈濟醫院齒顎矯正科陳宜宏醫生指出，為了評估矯正問題，可大致將咬合不正的病因歸為三類：第一類為正常咬合但牙齒排列不整齊，佔五成以上；第二類常見於上門齒暴牙或小下巴；戽斗(倒及牙)可能為第三類。不同人種，咬合不正的特徵也不一樣，第二類在北歐白種人的盛行率較高，戽斗則在亞洲族群較多。至於是否需要早期矯正或治療方式的選擇，醫生會視狀況給予個人化建議。

齒列不正易影響身心 何時矯正因人而異 定期維護仍是首要 小學中高年級開始，孩子與同儕的互動增加，嚴重的齒列不正若影響到顏面外觀，恐怕會讓小朋友不敢露齒笑，因此社會心理層面的考量也是醫生與家長決定要不要讓孩子接受矯正的因素之一。許多家長會詢問「愈早矯正是否長大後比較可以維持齒列穩定？」但有些家長則認為太早矯正耗時耗力，若口腔清潔不佳容易造成蛀牙，得不償失。對此，陳宜宏醫生表示，在混和齒列時期接受矯正治療的小朋友因為要等待換牙，有時得分階段進行，且每位小朋友的嚴重程度、配合能力、爸媽對治療的態度皆不同，故難斷言早期矯正一定會成功或失敗。

擁有一口漂亮好牙 定期維護仍是首要 然而，早期矯正的好處除了能提升自信心，也可以降低第二階段矯正的困難度，但因為咬合異常的病因複雜，生長發育的變化也不可預測，所以不同醫生會有不同的治療方式。可是無論如何抉擇，最重要的還是平時維護、定期覆診，才能擁有一口漂亮的好牙。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】