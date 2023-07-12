孩童出現視力模糊、四肢無力 小心兒童多發性硬化症

在小佑13歲那年，因為複視、平衡感變差、上課無法專心而就醫，經檢查發現是罕見的兒童多發性硬化症。確診初期因恢復得很快，再加上即將升中忙於課業，因而中斷治療與追蹤；之後幾年，雖陸續出現輕微頭暈症狀，卻還是因為不用特別治療便能快速復原而不以為意。直到年紀漸長、進入社會後，記憶力似乎逐漸退化，漸漸開始無法應付工作上主管交付的任務。

兒童、青少年也存在罹患多發性硬化症風險

多發性硬化症好發於20至40歲左右的成人身上，卻不代表兒童、青少年不會罹患。此外，因兒童多發性硬化症的臨床表徵與成年人不同，加上患者處於無法完整表達病況的年紀時，若家長也輕忽孩童症狀，容易延誤治療，使病況加劇。

林口長庚兒童神經內科主治醫生周怡君指出，兒童、青少年時期的多發性硬化症首次發病約在12、13歲左右，常見症狀如單眼視力下降、複視、運動不協調、輕微肢體無力但仍可上課上學，嚴重者上課時會昏睡、癲癇等，如果症狀初始並不嚴重且不見得會影響患者生活，反反覆覆出現、又時好時壞，可能不容易警覺。

「只是，多發性硬化症若不及時確診治療，即便平時看起來狀況時好時壞，但中樞神經的發炎反應卻是持續進行的。」周怡君醫生提醒，多發性硬化症雖不會立即致命，但發炎狀況持續進行下，等到10年或20年後，症狀就會逐漸惡化；到了成年之後，恐怕會影響認知功能，當正值30至50歲人生最精華時段，患者卻可能已經出現不可逆的智力退化、失能的狀況。