孩童好動注意力不集中 中醫「多管齊下治療」助平穩情緒

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)全名為專注力失調及過度活躍症，是兒童青少年常見的神經發展疾病之一。其盛行率約3%至7%，以男性學童較常見，常見症狀注意力不足型、過度活躍或衝動主導型以及混合型。目前並沒有明確的發病原因，但根據研究顯示可能和遺傳、外在環境有相關性。
中醫看待ADHD 臟腑陰陽失調所致
「專注力失調及過度活躍症」在中醫古籍中沒有此病名記載，根據臨床表現可歸屬於中醫「風證」、「煩躁」等範疇。中醫診所郭哲彰院長指出，依照中醫理論來說，這些是屬於臟腑陰陽失調的問題，中醫認為幼兒處在生長發育階段，生發之氣蓬勃，可說屬於純陽體質，因此陽氣偏盛、體質偏熱，呈現陰弱陽盛、陰陽失調之象，以致於動靜變化失去控制，久而久之自然出現陰靜不足、陽動有餘等過動症狀。
簡單來說，幼兒的生理功能比大人旺盛，但構成身體的物質卻不如大人完整，只要兩者失去平衡，就會導致發病。
中醫治療兒童ADHD 藥物、針灸多管齊下
每個ADHD兒童的臨床症狀都不同，在中醫常被分類為「肝腎陰虛」、「心脾不足」、「痰熱擾心」幾種證型，郭哲彰院長分享，一般會依據實際的狀況給予相應藥物治療，幫助患者平穩情緒、增強記憶力和集中力。
而除了藥物治療外，還有其他方法都可以改善ADHD的症狀。針灸治療是現時除了中藥外，很多患兒都會選擇的療法。透過刺激百會、四神聰、合谷、內關、神門等穴位都可以改善患兒的專注力。郭哲彰院長提醒，若能在兒童黃金時期及早發現，尋求專業醫療治療，會有很大的機會改善。
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