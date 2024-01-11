孩童好動注意力不集中 中醫「多管齊下治療」助平穩情緒

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)全名為專注力失調及過度活躍症，是兒童青少年常見的神經發展疾病之一。其盛行率約3%至7%，以男性學童較常見，常見症狀注意力不足型、過度活躍或衝動主導型以及混合型。目前並沒有明確的發病原因，但根據研究顯示可能和遺傳、外在環境有相關性。

中醫看待 ADHD 臟腑陰陽失調所致

「專注力失調及過度活躍症」在中醫古籍中沒有此病名記載，根據臨床表現可歸屬於中醫「風證」、「煩躁」等範疇。中醫診所郭哲彰院長指出，依照中醫理論來說，這些是屬於臟腑陰陽失調的問題，中醫認為幼兒處在生長發育階段，生發之氣蓬勃，可說屬於純陽體質，因此陽氣偏盛、體質偏熱，呈現陰弱陽盛、陰陽失調之象，以致於動靜變化失去控制，久而久之自然出現陰靜不足、陽動有餘等過動症狀。

簡單來說，幼兒的生理功能比大人旺盛，但構成身體的物質卻不如大人完整，只要兩者失去平衡，就會導致發病。