熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-27 18:30:05

孩童抵抗力欠債！兒科醫生教你如何延緩「免疫債」

分享：
打噴嚏

社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫生也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一周的案例。

疫情解封後的「免疫債世代」，在兒童急症所見，是以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎，都在2022年底後同時流行。

Ad Block

社區各種病菌 造成頻繁發燒

彰基兒童醫院兒科急診醫生指出，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；若家中幼兒有發燒者，建議先快測再求醫。流行性感冒進入流行期，若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症。呼吸道融合病毒首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發哮喘發作，造成呼吸困難，甚至需要住院治療。若家中3歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請盡快至急症室求醫。

此外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一。常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒47天不退。社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫生也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一周的案例。

病毒

新冠肺炎、流行性感冒、呼吸道融合病毒、腺病毒都有可能在秋冬時候同時流行。

避免免疫負債 注意發燒併發

彰基兒科急診主治醫生陳舜任表示，如果小朋友有食慾下降愈來愈明顯，活力在沒燒的時候也非常差，甚至有其他所謂的發燒危險徵兆，例如高燒超過41度、呼吸急促、心跳非常的快，或者是意識有變化、持續的嘔吐、腹痛嚴重之類的狀況，就請家長還是到院檢查，確保小朋友的安全。勤洗手、避免出入公眾場所、外出多戴口罩，都可延緩免疫債。

腹瀉

若兒童持續腹痛、反覆嘔吐或腹瀉無法進食，可先到診所求醫，若情況顯著變差，就要到急症室檢查。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受