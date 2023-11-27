孩童抵抗力欠債！兒科醫生教你如何延緩「免疫債」

社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫生也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一周的案例。

疫情解封後的「免疫債世代」，在兒童急症所見，是以往有季節規律性的傳染病，例如夏季的腸病毒、細菌性腸胃炎，冬季的流行性感冒和病毒性腸胃炎，都在2022年底後同時流行。

社區各種病菌 造成頻繁發燒

彰基兒童醫院兒科急診醫生指出，新冠肺炎病毒仍存在社區中，但因多數人都曾確診，二度感染也多是輕微發燒和呼吸道症狀等輕症；若家中幼兒有發燒者，建議先快測再求醫。流行性感冒進入流行期，若篩檢確診流感、或有流感患者接觸史，可及早投予藥物，減少肺炎、中耳炎、腦炎、心包膜炎等併發症。呼吸道融合病毒首次感染容易高燒數日、咳嗽多痰，嬰幼兒尤其容易引起細支氣管炎、哮喘，或誘發哮喘發作，造成呼吸困難，甚至需要住院治療。若家中3歲以下孩童染病，建議注意孩童退燒休息時的呼吸，若每分鐘次數超過40下，合併吸氣時腹部起伏大、胸腹之間凹陷明顯，請盡快至急症室求醫。

此外，腺病毒在夏季以來也是造成兒童高燒不退的元兇之一。常見症狀有扁桃腺發炎、化膿，少數有結膜炎症狀，特色是高燒4到7天不退。社區中流行的各種病菌，除了造成孩童頻繁的感冒發燒，醫生也發現偶有合併兩種或三種以上病毒共同感染，而造成連續高燒超過一周的案例。