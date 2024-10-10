學懂聆聽 覺察與支持情緒低落者

郭碧珊指出，香港有超過30萬人患有抑鬱症，「更令人擔心的是，15至24歲青少年的自殺率從2014年的6.2(每10萬人有6.2人死於自殺)，急升到2022年的12.2，創下歷史新高，需要我們重視。」

「你近來如何？想聊聊嗎？」一句簡單的問候，可能比想像中重要。明明顯得悶悶不樂，卻回答：「無嘢吖，我好好呀。」真的沒事嗎？或另有隱衷？香港中文大學醫學院精神科學系香港健康情緒中心一級執業臨床心理學家郭碧珊認為，許多人關注身體健康，卻忽視了心靈的健康。

‧情緒持續低落，難以開心； ‧總是提不起勁，對喜歡的事物都提不起興趣，或沒有動力做事； ‧經常感到疲倦； ‧難以集中精神； ‧食慾或體重明顯改變； ‧睡眠問題(失眠或嗜睡)； ‧自信心下降，常自責； ‧說話或行動變得比平日緩慢，或坐立不安； ‧用酒精、打機或無節制的行為逃避； ‧提到輕生或相關的想法及行動。

雙管齊下療效較佳

抑鬱症患者Bryan是一名就讀競爭激烈學科的大學生。最近，他無法集中精神學習，覺得自己很沒用，還因為生病連累家人花錢求醫而感到內疚。這已經是第二次病發了。上一次Bryan服用精神科醫生處方的抗抑鬱藥，病情雖好轉但副作用讓他很困擾。這次，他向臨床心理學家求助，希望可不用吃藥就把病治好。「不少患者像Bryan一樣，以為只要接受心理治療，就可以避開藥物治療。」

郭碧珊解釋，「抑鬱症的成因是多因性的，除外在壓力、個人經歷、性格和社會性因素外，也可因為腦部化學物質的功能失衡所致。每個人的情況不同，要考慮病情、家族病史、有否情緒共病、患者願意和可以付出的時間和努力，以及患者的耐性等因素，才能決定哪種治療較為適合。有時候，藥物和心理合併治療的效果最好。一般而言，假如患者對藥物副作用有所擔憂，我會鼓勵他向醫生表達。」

「噓」傾聽法

面對抑鬱症，專業幫助非常重要，而作為朋友也可幫到他們。撒瑪利亞會建議，可以運用「噓」(SHUSH)傾聽法，陪伴情緒有需要的親友：

S：主動關心(Show your care)

H：有耐心，表現出同理心(Have patience)

U：用開放式的問句(Use open questions)

S：用心聆聽後，用自己的語言複述一次(Say it back)

H：拿出勇氣主動跟進，如：「你想唔想傾下？」(Have courage)

有時候，一雙願意聆聽的耳朵、一個真誠的擁抱、一句「我在這裡」，比千言萬語或無盡建議令對方更感到被支持。如發現朋友有明顯症狀，應鼓勵他們尋求專業幫助。讓我們一起關注身邊人的情緒健康，成為彼此的守護者。一句簡單的問候，可能就是改變那個人的世界的第一步。