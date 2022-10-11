學生壓力大 易患腸易激？

腸胃肝臟科專科醫生區漢達表示，腸易激綜合症又稱「大腸易激症」或「腸敏感」，是功能性腸胃問題，「即腸功能紊亂、失調或過敏引起症狀的統稱，不適症狀通常在排便後得到紓緩，部分人或感到排便不清；而大便次數增加或減少，則可能令大便變稀爛或過硬，甚至有黏液排出。」

肚痛、肚瀉或者便秘，是常見的腸胃小毛病，但如果以上情況無故出現，又或感到壓力、焦慮時產生症狀，就有可能是腸易激綜合症。有研究指出，4至18歲小童及青少年患上此症的比率高達20.7%至22.6%，中一至中三學生更有24.1%人出現中等至嚴重程度的腸易激症狀。

與經常焦慮症關係密切

腸易激綜合症目前成因未明，或與壓力有關。過往有香港問卷調查顯示，逾一成半患者可能患上「經常焦慮症」，風險是一般人的5.8倍；而經常焦慮症患者中，逾兩成同時患有腸易激綜合症。區漢達續指，「飲食習慣、睡眠失調等生活方式、性格容易緊張或情緒波動、曾患嚴重急性腸胃炎，都可能導致腸易激綜合症，而並非單一原因導致。但過往調查發現只有47%患者會求醫。」

考DSE頻發病

中學生患者較多屬便秘型，區漢達分享其中一個病例，「父親帶剛考完DSE的兒子來看病，兒子在考試前出現沒胃口、肚痛、便秘、失眠等問題，情緒緊張，跟進下發現考試過後症狀有好轉，而放榜之後症狀消失，明顯是腸易激綜合症。現時已順利入讀大學，身體回復正常。」區漢達建議父母如發現孩子有消瘦、經常腹瀉問題，宜向兒科求診，對照生長圖表監察體重是否正常。

影響社交

如果腸易激綜合症情況嚴重，有可能影響患者的社交生活。便秘型患者難以排便，可能因而腹部隆起影響外觀；腹瀉型患者一緊張便要馬上排便，因此經常要留意附近廁所位置，區漢達指部分患者或害怕外出，明明在家沒有症狀，但外出乘搭長途車就感緊張，要找廁所，久而久之影響社交，亦會因些少不適便缺勤，減低生產力。

少吃短鏈碳水化合物

雖然現時未有根治腸易激綜合症的方法，但仍可用藥改善症狀。例如使用腸胃抽搐藥減少腸臟強力的抽搐活動，並因應腹瀉型或便秘型而使用止瀉藥或通便藥。區漢達建議患者平日作飲食控制和情緒管理，「油膩食物、含咖啡因飲品、短鏈碳水化合物如薯仔、番薯、豆類、高濃度果糖如香蕉、荔枝、果乾、罐頭水果都要減少進食，並多攝取水溶性纖維幫助腸道健康。若由情緒問題致病，可尋求專業輔導，有助改善病情。」