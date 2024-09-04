學童接種MMRV/MMR疫苗 兒科專科醫生提醒注意事項

孩子剛剛開學，也是學童準備接受疫苗注射的日子，特別是小一、小五及小六生。當中小一生須接種MMRV(麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘)或MMR(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹)疫苗，兒科專科醫生許漢琳就提醒有以下注意事項。
疫苗接種時間安排
- MMR疫苗：應在孩子12個月大時接種第一劑，3.5至5歲時接種加強劑。
- MMRV疫苗：建議在孩子47個月大後接種。美國疾病管制與預防中心(CDC)建議12至47個月大的孩子應分別接種MMR和水痘疫苗。
不宜接種疫苗的學童
以下情況的孩子應避免接種MMR或MMRV疫苗：
- 白血病、淋巴瘤或其他惡性腫瘤
- 開放性未治療的結核病
- 正在接受免疫抑制治療，如類固醇、放療或化療
- 免疫缺陷狀態，如愛滋病、低丙種球蛋白血症
- 對新霉素、明膠、山梨醇或疫苗成分嚴重過敏
- 對MMR水痘或這些疫苗的任何其他成分產生嚴重過敏反應
- 近一年內接受過免疫球蛋白或血液輸注
- 近四周內接種過活疫苗，如卡介苗、口服小兒麻痺疫苗、鼻噴流感疫苗
- 懷孕
有腦損傷、癲癇病史或家族中有癲癇病史的孩子，在接種前應諮詢醫生。
疫苗接種與病症
- 患有輕微感冒或咳嗽的孩子可以接種疫苗，但發燒的孩子應等病情恢復後再接種。
- 已確診過水痘的孩子不需要接種水痘疫苗。
疫苗接種後的注意事項
接種後應避免使用以下藥物：
- 阿士匹靈
- 類固醇
- 抑制免疫系統的藥物
接種後可能出現的反應
輕微反應：
- 注射部位疼痛、紅腫、瘀血
- 發燒、煩躁、嘔吐、腹瀉
- 皮疹、短暫關節痛、上呼吸道感染
不常見反應：
- 每10,000人中就有4至8人出現發燒性癲癇風險，據統計中的帶狀疱疹病例大多輕微且無後遺症。
嚴重但非常罕見的情況：
- 嚴重過敏反應
- 大腦及其覆蓋物的感染，非常罕見且康復後無長期不良影響
疫苗反應處理方法
若出現以下反應，應立即就醫：
- 嚴重或持續發燒
- 嚴重皮疹
- 嚴重過敏反應
- 發燒性癲癇
- 腮腺或淋巴結腫大
- 關節痛
- 顯示腦膜炎徵兆，如嚴重頭痛、頸部僵硬、畏光、意識變化
針對發燒，可以服用Panadol(撲熱息痛)或Nurofen(布洛芬等)退熱藥。如有需要，請及時聯繫醫生或急診室。
以上就是關於MMR與MMRV疫苗的詳細介紹，希望對各位家長在新學年為孩子準備接種疫苗時提供幫助。