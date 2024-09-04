學童接種MMRV/MMR疫苗 兒科專科醫生提醒注意事項

孩子剛剛開學，也是學童準備接受疫苗注射的日子，特別是小一、小五及小六生。當中小一生須接種MMRV(麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘)或MMR(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹)疫苗，兒科專科醫生許漢琳就提醒有以下注意事項。