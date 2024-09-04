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健康
2024-09-04 11:30:02

學童接種MMRV/MMR疫苗 兒科專科醫生提醒注意事項

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疫苗
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孩子剛剛開學，也是學童準備接受疫苗注射的日子，特別是小一、小五及小六生。當中小一生須接種MMRV(麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘)MMR(麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹)疫苗，兒科專科醫生許漢琳就提醒有以下注意事項。

疫苗接種時間安排

  • MMR疫苗：應在孩子12個月大時接種第一劑，3.55歲時接種加強劑。
  • MMRV疫苗：建議在孩子47個月大後接種。美國疾病管制與預防中心(CDC)建議1247個月大的孩子應分別接種MMR和水痘疫苗。

 

不宜接種疫苗的學童

以下情況的孩子應避免接種MMRMMRV疫苗：

  • 白血病、淋巴瘤或其他惡性腫瘤
  • 開放性未治療的結核病
  • 正在接受免疫抑制治療，如類固醇、放療或化療
  • 免疫缺陷狀態，如愛滋病、低丙種球蛋白血症
  • 對新霉素、明膠、山梨醇或疫苗成分嚴重過敏
  • MMR水痘或這些疫苗的任何其他成分產生嚴重過敏反應
  • 近一年內接受過免疫球蛋白或血液輸注
  • 近四周內接種過活疫苗，如卡介苗、口服小兒麻痺疫苗、鼻噴流感疫苗
  • 懷孕

有腦損傷、癲癇病史或家族中有癲癇病史的孩子，在接種前應諮詢醫生。

 

疫苗接種與病症

  • 患有輕微感冒或咳嗽的孩子可以接種疫苗，但發燒的孩子應等病情恢復後再接種。
  • 已確診過水痘的孩子不需要接種水痘疫苗。

 

疫苗接種後的注意事項

接種後應避免使用以下藥物：

  • 阿士匹靈
  • 類固醇
  • 抑制免疫系統的藥物
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發燒

發燒是接種疫苗後常見的反應之一。

接種後可能出現的反應

輕微反應：

  • 注射部位疼痛、紅腫、瘀血
  • 發燒、煩躁、嘔吐、腹瀉
  • 皮疹、短暫關節痛、上呼吸道感染

不常見反應：

  • 10,000人中就有48人出現發燒性癲癇風險，據統計中的帶狀疱疹病例大多輕微且無後遺症。

嚴重但非常罕見的情況：

  • 嚴重過敏反應
  • 大腦及其覆蓋物的感染，非常罕見且康復後無長期不良影響

 

疫苗反應處理方法

若出現以下反應，應立即就醫：

  • 嚴重或持續發燒
  • 嚴重皮疹
  • 嚴重過敏反應
  • 發燒性癲癇
  • 腮腺或淋巴結腫大
  • 關節痛
  • 顯示腦膜炎徵兆，如嚴重頭痛、頸部僵硬、畏光、意識變化

針對發燒，可以服用Panadol(撲熱息痛)Nurofen(布洛芬等)退熱藥。如有需要，請及時聯繫醫生或急診室。

以上就是關於MMRMMRV疫苗的詳細介紹，希望對各位家長在新學年為孩子準備接種疫苗時提供幫助。

兒科專科醫生許漢琳

兒科專科醫生許漢琳

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