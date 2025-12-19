學識酒精熱量公式 聖誕舉杯免爆錶

聖誕節少不了舉杯慶祝，而一杯雞尾酒的熱量，可能比一碗白飯還高！在派對中酒精熱量往往被忽略，卻是導致體重「節後暴升」的隱形元兇。屈臣氏註冊營養師林頌雅分享酒精熱量計算方法，以及5個聰明飲酒貼士，讓你喝得開心又不爆錶。 林頌雅表示，「酒精雖然能提供能量，但這些能量並不具備營養價值，每克酒精約有7卡路里，僅次於脂肪，接近碳水化合物或蛋白質的兩倍。」酒精熱量的計算公式：酒精熱量=容量×酒精濃度×0.8(酒精密度g/mL)×7kcal/g(酒精每克提供的熱量)。

脂肪代謝減慢 酒精除了熱量較高外，對身體也會帶來一些影響。林頌雅解釋，適量飲酒雖然能助興，但過量則有可能導致某些慢性疾病，例如心臟病、中風等。「由於酒精進入體內後，肝臟會優先代謝酒精，這過程或會干擾碳水化合物與脂肪的代謝，影響血糖調節，也使脂肪燃燒變慢，增加脂肪堆積風險。」若調酒加入糖漿和果汁，就更讓負擔翻倍。 酒精與健康：不只是熱量問題 林頌雅認為，除了熱量，還要認識「酒精單位」這個概念。「酒精單位是衡量飲品中純酒精含量的標準，一個單位等於10克純酒精，有助於控制飲酒量。」據香港衛生署建議，男士每天不應超過2個酒精單位，女士則不應超過1個酒精單位。

5個聰明飲酒貼士 1. 選擇低酒精濃度飲品，避免高糖調酒：選擇氣泡酒、低濃度啤酒或零醣啤酒；調酒或烈酒可搭配零卡或無糖梳打水、汽水，減少糖分與熱量的攝取。 2. 控制分量、慢飲細啜：每日不超過建議酒精上限，避免「一杯接一杯」。 3. 空腹不飲酒，慎選下酒菜：空腹飲酒會加速酒精吸收，增加醉酒風險。建議飲酒前先進食高蛋白質及小量脂肪的食物，如肉類、蛋、奶類，以延緩酒精吸收並提升飽腹感，減少飲酒量。避免炸物、串燒，以免熱量飆升；飲酒時可配搭蔬菜或水果，如枝豆、蔬菜棒，不僅補充膳食纖維，還能攝取抗氧化物，有助於減少酒精引起的氧化壓力與細胞損傷。 4. 飲酒時多配清水︰清水能延緩酒精吸收，幫助代謝，並減緩飲酒速度，降低過量風險。 5. 飲酒後補充維他命B群︰酒精代謝會消耗維他命B群，尤其是B1及B6，建議飲酒後可從全穀類、瘦肉、蛋等食物補充，幫助身體恢復代謝平衡。 林頌雅提醒，節日歡聚固然重要，但健康管理更不可忽視。若派對選擇飲酒，建議遵守攝取量，並搭配健康飲食，以降低健康風險。