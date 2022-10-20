定期檢查！早期揪出肺癌「手術＋輔助治療」減復發率

台灣肺癌發生率相當高，更位居台灣癌症死因之首，但肺癌初期症狀並不明顯、不易發現，大多患者診斷時已是晚期，因此政府鼓勵高風險族群應定期篩檢，及早發現、及早治療。早期肺癌透過手術，有望達到根治肺癌的目標，但仍有復發風險。近年研究證實，若病患術後使用輔助治療，可降低復發風險，並提升存活期。台北榮民總醫院胸腔外科主任許瀚水醫師表示，一名80歲老太太，曾動過置換主動脈瓣膜的心臟手術，診斷肺癌為第二期，術後使用第三代標靶藥物治療，至今已一年多，目前狀況相當良好，沒有復發。

早期肺癌有根治機會 手術 + 輔助治療降低復發率

早期肺癌幾乎沒有症狀，許瀚水醫師表示，國民健康署近年力推公費的低劑量電腦斷層(LDCT)癌症篩查，國外研究指出，透過LDCT檢查，有效減少了肺癌的死亡率，因此鼓勵具肺癌家族史、重度吸煙史的中老年人，可每2年一次進行LDCT檢查。廣義而言，早期肺癌指的是可進行手術切除腫瘤的階段，大多為第1、2、3A期，若能早期篩檢出肺癌，就有根治的可能性。至於手術的進行方式，他舉例，若患者透過LDCT篩檢出結節，例如：毛玻璃狀結節，若要開刀，通常會進行局部切除，但若確診肺癌，則會將整片肺葉進行切除。

然而，痊愈的定義是甚麼？早期肺癌接受手術切除後就可診斷為根治了嗎？許瀚水醫師指出，若是原位癌的患者，手術後基本上不會復發，可稱之為痊愈；第1期的肺癌患者，因腫瘤較小，因此復發的機會亦較少，但不能說絕對不會復發，所以每位患者術後都必須定期追蹤；而第2期的患者通常有淋巴擴散，因此除了手術，還需進行術後的輔助治療，以降低復發機率。總而言之，當細胞型態呈現愈惡性──腫瘤很大或癌細胞擴散範圍大，也就是當肺癌期別愈高，復發的機會也就愈高。