定期檢查！早期揪出肺癌「手術＋輔助治療」減復發率

台灣肺癌發生率相當高，更位居台灣癌症死因之首，但肺癌初期症狀並不明顯、不易發現，大多患者診斷時已是晚期，因此政府鼓勵高風險族群應定期篩檢，及早發現、及早治療。早期肺癌透過手術，有望達到根治肺癌的目標，但仍有復發風險。近年研究證實，若病患術後使用輔助治療，可降低復發風險，並提升存活期。台北榮民總醫院胸腔外科主任許瀚水醫師表示，一名80歲老太太，曾動過置換主動脈瓣膜的心臟手術，診斷肺癌為第二期，術後使用第三代標靶藥物治療，至今已一年多，目前狀況相當良好，沒有復發。
早期肺癌有根治機會 手術+輔助治療降低復發率
早期肺癌幾乎沒有症狀，許瀚水醫師表示，國民健康署近年力推公費的低劑量電腦斷層(LDCT)癌症篩查，國外研究指出，透過LDCT檢查，有效減少了肺癌的死亡率，因此鼓勵具肺癌家族史、重度吸煙史的中老年人，可每2年一次進行LDCT檢查。廣義而言，早期肺癌指的是可進行手術切除腫瘤的階段，大多為第1、2、3A期，若能早期篩檢出肺癌，就有根治的可能性。至於手術的進行方式，他舉例，若患者透過LDCT篩檢出結節，例如：毛玻璃狀結節，若要開刀，通常會進行局部切除，但若確診肺癌，則會將整片肺葉進行切除。
然而，痊愈的定義是甚麼？早期肺癌接受手術切除後就可診斷為根治了嗎？許瀚水醫師指出，若是原位癌的患者，手術後基本上不會復發，可稱之為痊愈；第1期的肺癌患者，因腫瘤較小，因此復發的機會亦較少，但不能說絕對不會復發，所以每位患者術後都必須定期追蹤；而第2期的患者通常有淋巴擴散，因此除了手術，還需進行術後的輔助治療，以降低復發機率。總而言之，當細胞型態呈現愈惡性──腫瘤很大或癌細胞擴散範圍大，也就是當肺癌期別愈高，復發的機會也就愈高。
EGFR基因突變 標靶藥減復發
許瀚水醫師進一步說明，臨床報告也指出，有EGFR基因突變的肺癌患者，預後相對不佳。但好消息是，這類患者術後可服用針對EGFR基因突變的標靶藥物，大幅降低復發機率，根據統計，沒有服用標靶藥物者，復發率可高達6-7成。許瀚水表示，目前已有新一代的標靶藥物，可針對開過刀的肺癌患者，作為輔助治療藥物，研究發現可降低復發率。
許瀚水醫師建議，患者可以進行基因檢測，查看是否有EGFR陽性，以確認自己是否可服用標靶藥物。此外，術後輔助治療除了標靶藥物，還可使用免疫療法藥物，研究調查發現，術後使用一年免疫療法，有效降低復發機率。
許瀚水醫師補充，術後的免疫治療和標靶治療，使用的對象不盡然相同，標靶治療專門用於擁有EGFR變異的患者，且標靶藥物副作用較少，患者取得藥物方便，每天只需服用一顆；而免疫治療使用前需注意患者的肝腎、甲狀腺功能是否正常。許瀚水醫師表示，「通常會將免疫療法用於沒有EGFR變異的患者，則是作為無法使用標靶藥物的另一種治療對策。」目前使用最新標靶藥物作為術後輔助治療的患者愈來愈多，許瀚水醫師鼓勵民眾，定期做篩檢，及早發現肺癌，並搭配手術及術後輔助治療，戰勝肺癌的威脅，重拾健康自在的人生。
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