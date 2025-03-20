定期洗牙 避過牙鬆脫危機

今天是世界口腔健康日，洗牙是口腔護理中重要的一環，但許多人仍對洗牙抱有疑惑而卻步。牙科醫生李潔宜指，「定期洗牙不僅能去除牙結石和牙垢膜，還能有效預防或盡早發現潛在牙科問題，以免日後造成牙周病或牙齒鬆脫的嚴重後果。」

洗牙疼痛是牙醫手勢問題？

洗牙過程中是否會感到疼痛，原因主要有兩個：

1. 牙肉發炎：如果牙肉有發炎，洗牙時洗牙機的震動金屬尖端碰到牙肉，就會感覺到痛。

2. 牙根外露：如果牙根外露，洗牙時洗牙機的超聲波震動接觸到牙根或薄的琺瑯質造成刺激，也會引起不適。

李潔宜強調，「疼痛主因往往是患者自身的口腔健康狀況，而非醫生的專業技術。香港的牙醫大多受過專業訓練，並不會隨意傷害病人牙齒表面。」對於有疼痛感的患者，李潔宜指，若過去洗牙過程曾感不適，尤其是對於牙根外露或有牙肉發炎的患者，可提前與牙醫溝通，要求使用局部麻醉藥，以減低不適感。