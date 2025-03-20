定期洗牙 避過牙鬆脫危機

今天是世界口腔健康日，洗牙是口腔護理中重要的一環，但許多人仍對洗牙抱有疑惑而卻步。牙科醫生李潔宜指，「定期洗牙不僅能去除牙結石和牙垢膜，還能有效預防或盡早發現潛在牙科問題，以免日後造成牙周病或牙齒鬆脫的嚴重後果。」
洗牙疼痛是牙醫手勢問題？
洗牙過程中是否會感到疼痛，原因主要有兩個：
1. 牙肉發炎：如果牙肉有發炎，洗牙時洗牙機的震動金屬尖端碰到牙肉，就會感覺到痛。
2. 牙根外露：如果牙根外露，洗牙時洗牙機的超聲波震動接觸到牙根或薄的琺瑯質造成刺激，也會引起不適。
李潔宜強調，「疼痛主因往往是患者自身的口腔健康狀況，而非醫生的專業技術。香港的牙醫大多受過專業訓練，並不會隨意傷害病人牙齒表面。」對於有疼痛感的患者，李潔宜指，若過去洗牙過程曾感不適，尤其是對於牙根外露或有牙肉發炎的患者，可提前與牙醫溝通，要求使用局部麻醉藥，以減低不適感。
最壞情況 牙齒鬆脫
李潔宜表示，「洗牙的主要目的在於清除牙結石和牙垢膜。儘管牙垢膜可以日常刷牙時除去，但牙結石一旦形成，則需要專業洗牙來去除。」牙結石和牙垢膜長期積聚在牙肉面上，就會令牙肉發炎，「若不正視問題，或導致牙肉和牙床骨分離，最終導致牙齒鬆脫。」另外，定期洗牙可以檢查是否有蛀牙或牙周病等的問題，而且有效減少口腔內的細菌，預防口臭。
4類人要頻密洗牙
根據衛生署的數據，香港有90%成年人存在不同程度的牙齦發炎或牙周病。因此，定期洗牙不僅能夠保持口腔清潔，還能預防潛在的牙科問題。一般建議健康人士每6個月洗牙一次，若有糖尿病、心臟病、免疫力低下或吸煙等風險因素的人，則建議每3個月洗牙一次。李潔宜建議，「孕婦最好在孕期4至6個月期間洗牙，因為這段時間的荷爾蒙會令口腔細菌會變多，而女士月經期間可以照常洗牙。」
洗牙3大迷思
1. 洗牙使牙縫變大？
許多人擔心洗牙後可能出現漏風、牙縫變大或牙齒鬆動等問題。李潔宜解釋，洗牙過程中去除的牙石讓牙齒表面變得乾淨，隱藏的口腔問題便會浮現。牙縫變大和牙齒鬆動可能與牙周病或磨牙習慣有關，因此，這些屬患者原有問題，建議持續保持口腔清潔，以防止牙縫進一步擴大。
2. 洗牙可美白牙齒？
李潔宜認為，洗牙僅僅是去除牙齒表面的污漬，而美白牙齒則是透過化學物質滲透琺瑯質來改變顏色。因此，單靠洗牙無法達到美白效果。
3. 青少年牙周病 壓力大惹禍？
近日，政府積極推動中學生的口腔護理。李潔宜指，青少年牙周病不常見，但發現時已經很嚴重，主要影響到11至15歲青少年。「患者前牙及第一隻大臼齒的牙床骨發炎及收縮，牙結石和牙垢膜通常都不多，因此需要X光檢查才能發現。」此症成因不明，或與免疫力低下和壓力大有關；或致患者成長後仍有牙周病、洗牙次數增加，甚至有牙根外露、日後牙齒鬆脫的現象。