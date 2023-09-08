定期篩查慢性腎病 避免洗腎

慢性腎病初期沒有徵狀，無聲無息，可是到了中後期就不能逆轉，只能接受將要「洗腎」的命運。而調查發現，半數高危人士已出現蛋白尿，惟願意進一步檢驗及治療人士只有三成。香港西醫工會希望大眾提升慢性腎病認知之外，高危人士亦要定期檢測腎功能，避免洗腎危機。 腎病科專科醫生何仲平表示，香港約有11%人患有慢性腎病，每年約有1,600名患者發展成末期，需要洗腎，有關患者的生活質素變得很差，「而造成末期腎病的成因包括糖尿病(佔49%)及高血壓(11%)等，其他風險因素有年紀大、腎病家族史、心血管疾病、吸煙、肥胖和服用腎毒性藥物。」

早發現可阻惡化 慢性腎病以腎小球過濾率分成5期，1期情況較輕微，5期最嚴重。何仲平指出，「早期慢性腎病或出現蛋白尿，但未能用肉眼察覺，只能經小便或血液測試發現，惟只有約三成港人會定期做健康檢查；到出現水腫、背痛、小便過多或過少等徵狀，或已進入中晚期，情況未能逆轉，只能盡量減慢惡化，到最後需要洗腎、換腎。若可早期發現，便有機會逆轉情況，或者阻止惡化，避免洗腎危機。」研究指高危人士最快10年可惡化至末期，若屬年輕患者，可能甫退休已面臨腎衰竭。