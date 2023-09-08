定期篩查慢性腎病 避免洗腎

慢性腎病初期沒有徵狀，無聲無息，可是到了中後期就不能逆轉，只能接受將要「洗腎」的命運。而調查發現，半數高危人士已出現蛋白尿，惟願意進一步檢驗及治療人士只有三成。香港西醫工會希望大眾提升慢性腎病認知之外，高危人士亦要定期檢測腎功能，避免洗腎危機。
腎病科專科醫生何仲平表示，香港約有11%人患有慢性腎病，每年約有1,600名患者發展成末期，需要洗腎，有關患者的生活質素變得很差，「而造成末期腎病的成因包括糖尿病(佔49%)及高血壓(11%)等，其他風險因素有年紀大、腎病家族史、心血管疾病、吸煙、肥胖和服用腎毒性藥物。」
早發現可阻惡化
慢性腎病以腎小球過濾率分成5期，1期情況較輕微，5期最嚴重。何仲平指出，「早期慢性腎病或出現蛋白尿，但未能用肉眼察覺，只能經小便或血液測試發現，惟只有約三成港人會定期做健康檢查；到出現水腫、背痛、小便過多或過少等徵狀，或已進入中晚期，情況未能逆轉，只能盡量減慢惡化，到最後需要洗腎、換腎。若可早期發現，便有機會逆轉情況，或者阻止惡化，避免洗腎危機。」研究指高危人士最快10年可惡化至末期，若屬年輕患者，可能甫退休已面臨腎衰竭。
一半高危人士有蛋白尿
早前西醫工會推行「守腎行動」，望喚起大眾對慢性腎病的關注，做到「早預防‧早篩查‧早治療」。守腎行動早前為1,367位高風險人士做篩查，以尿液檢測試紙測試微蛋白尿，結果發現一半人出現蛋白尿，約500人屬早期。該會義務司庫陸偉亮醫生指，「值得留意是有四成50歲以下人士都有蛋白尿，有年輕化趨勢。」而擁有愈多風險因素，亦有愈大機率出現蛋白尿。「可是，蛋白尿患者中只有36.5%人進一步檢驗，接受治療的只有三成。其餘人士或以為沒有徵狀便可以不理，對慢性腎病認知不足。」
建議基層醫療提供篩查
若確診慢性腎病，醫生會因應嚴重程度制訂治療計劃，例如使用SGLT-2抑制劑、ARB、ACEI及他汀類藥物，控制三高並延緩腎功能退化，患者亦要改善飲食習慣、管理體重、戒煙及定期做篩查。有鑑於臨床上有患者怕藥物相沖而自行停用SGLT-2抑制劑，又或怕住院而不願見醫生，陸偉亮建議政府應於公眾教育及基層醫療投放更多資源，讓更多患者可以及早發現、及早治療。立法會議員陳穎欣認為如可在地區康健中心提供慢性腎病篩查服務，將有更多人受惠。