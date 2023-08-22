定期篩查 避免主動脈瘤破裂

早前何超儀在訪問中透露丈夫陳子聰主動脈破裂，生命一度危在旦夕，幸而現時已闖過最大難關。雖然主動脈破裂並不算常見，但高血壓、動脈粥樣硬化及馬凡氏綜合症等患者要特別小心，主動脈瘤患者更應定期接受檢查。 心臟科專科醫生陳杰表示，「主動脈是心臟供血給全身動脈循環系統的主幹血管，也是身體中最大的動脈。而主動脈瘤是指主動脈出現局部性瘤樣擴張，並非癌症。它最常出現於胸主動脈和腹主動脈(腎動脈以下)，而肚臍以下的髂動脈瘤則較少見。」

可致嚴重內出血 正常來說，胸主動脈直徑為4厘米以下、腹主動脈約1.4至3厘米，若血管直徑超過各自的上限，就可定義為主動脈瘤。陳杰續指，「主動脈瘤破裂的風險因應其大小而不同，但當胸主動脈大於6厘米、腹主動脈大於5厘米，風險便很高。主動脈破裂可造成嚴重內出血，故死亡率很高，當中腹主動脈破裂的死亡率高達八至九成，即使透過外科手術修補，死亡率仍有約五成。」 急性主動脈綜合症同樣致命 除了主動脈破裂，主動脈瘤亦有可能引致急性主動脈綜合症(包括主動脈撕裂、主動脈壁內血腫及主動脈穿透性潰瘍)，並出現急性劇烈胸痛、背痛、腹痛、放射痛至頸部、下巴或手臂，呼吸困難、頭暈、暈厥、冒汗、嘔心等徵狀，情況嚴重可出現休克、中風症狀、心跳驟停。惟主動脈破裂前未必有徵兆。陳杰續指，「發病後可能併發心肌梗塞、心包積血填塞、腎衰竭、腸臟缺血梗死等，十分危險。」若患者出現徵狀務必即時叫救護車到急症室求醫。