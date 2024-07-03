定期量血壓 預防心腦血管病

根據衛生署資料，本港15至84歲的人口中有近三成人患有高血壓。不過大部分高血壓都屬原發性，沒有症狀，患者往往在出現併發症才發現，所以高血壓又有隱形殺手之稱。老人科專科醫生林楚明提醒，市民尤其是長者都要定期量度血壓，才可以及早預防高血壓引起的心腦血管疾病。

高血壓定義

只要收縮壓(上壓)高於140毫米水銀柱(mmHg)；舒張壓(下壓)高於90毫米水銀柱(mmHg)就屬於高血壓。但如果上壓介乎130至140mmHg之間，下壓介乎85至90mmHg之間，就已經是偏高，需要關注及留意。林楚明續指，長者和年輕人的高血壓定義沒有分別，「以前有些誤解，認為長者的血壓可以容許偏高，但近十年的研究均推翻了有關說法。如果長者有身體殘疾等健康問題，則會調整治療標準或指標，以平衡療效及副作用。」

血壓突然飆高並不等如高血壓，林楚明形容，血壓好像天氣一樣每天都有變化，氣候則是整體大方向；如果每一分鐘量度血壓，就一定有高低，所以需要關注的，是血壓會否持續地偏高，或長時間慢慢升高。一旦出現血壓突然飆高的情況，醫生一般會建議病人定期量度及覆診就可。

75歲以上每年量度

如果平時的血壓維持在正常水平，衛生署一般建議約兩年量度一次；但如果平時血壓已經偏高，就建議半年至一年量度一次，及早治療以預防併發症。另外由於長者患血壓高的情況比較普遍，衛生署建議75歲或以上人士就算沒有血壓高，也須每年量度。

除血壓高外，長者也需關注血壓低的情況。年紀漸長後，身體自動調節系統會因退化而出現偏差，或在服藥後都可能出現體位性血壓低，即指由平躺的姿勢改為直立時，血壓下降超過20mmHg，患者有機會出現頭痛、暈眩、疲勞、意志集中力差等症狀，或有跌倒風險。