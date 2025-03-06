定期驗眼 及早揪出青光眼免失明

原發性青光眼的成因至今尚未完全明確，但大多數和眼壓有關。眼科專科醫生何頴流指，部分繼發性青光眼與其他眼疾相關，例如眼睛發炎或血管增生等。青光眼還可用房角結構分成閉角型青光眼和開角型青光眼，以及用眼壓水平分為高眼壓青光眼及正常眼壓青光眼。據外國研究，許多遺傳基因都與青光眼有關，目前已知的相關基因數量可能超過100個。

青光眼是一種視神經的退化疾病，初期症狀並不明顯，故常被稱為視力的小偷。在2020年，全球受影響的人數約為7,600萬，預計到2040年將增至一億一千多萬人。於香港估計青光眼患者超過10萬，最近本地大學研究發現，50歲以上香港人中，或有高達8%的人受青光眼影響。

閉角性青光眼病人須避免會放大瞳孔的藥物；而開角性青光眼病人則要小心類固醇類藥物，尤其用於眼部附近。

慢性青光眼多數在早期沒有明顯病徵，而急性青光眼則會引發眼痛、眼紅、視力模糊，甚至作嘔和頭痛等情況。 青光眼的症狀最初的是周邊視野的損失，當患者感覺到中央視力下降時，病情可能已處於中後期。青光眼的症狀並非青光眼獨有，有時病人感到視力模糊會誤以為是度數變化或白內障。因此，定期檢查眼睛以排除青光眼風險非常重要。同時醫生會為病人安排視野檢查以及光學斷層掃描，以判斷神經的功能及結構的變化是否因青光眼而發生。

降眼壓避免惡化

何頴流指出，「目前尚未有方法預防青光眼，但可通過早期發現和治療來減低惡化風險。控制青光眼退化的主要方法是降低眼壓。」藥物治療包括眼藥水和口服藥物，非藥物治療則包括激光治療和手術。激光治療可以刺激眼內房水吸收或減少房水分泌，手術治療則包括引流手術或導管手術，疏導房水，以降低眼壓。

如青光眼患者同時患有白內障，手術可同時處理這兩個問題，何頴流續指，「閉角型青光眼的患者在接受白內障手術後，眼壓多會有所改善。開角型青光眼患者術後眼壓也會下降，不過沒有前者那麼明顯。如果僅通過白內障手術無法處理眼壓問題，可能需要合併引流手術或導管手術，以減少手術次數、減少眼壓波動、縮短恢復期，但發炎反應可能更強，減低成功率。」

有家族史風險高

青光眼的高危因素包括年齡、家族史、眼睛疾病(如創傷、深近視、深遠視或炎症)等。何頴流強調，「家族中有青光眼病史的有關人士應該特別留意，因為遺傳因素可使青光眼的風險增加7至10倍。此外，其他疾病如糖尿病、睡眠窒息症、頭痛、高血壓和心血管疾病，也會增加患上青光眼的風險。」

以下人士應考慮趁早接受眼科醫生檢查：

• 直系親屬有青光眼；

• 家族內青光眼患者發病年齡早於35歲；

• 家族內有先天性青光眼；

• 有其他風險因素。

何頴流建議，「40歲以上人士應定期檢查眼睛，以排除青光眼和其他眼部問題。」早期發現和控制眼壓，可以大大減低視力損失的風險。