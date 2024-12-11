定期PSA篩查 及早發現前列腺癌

前列腺癌為本港男士第三大常見癌症，逾半患者確診時已是第三或第四期。最新本地調查發現，九成50至75歲男士並未接受過PSA(前列腺特異抗原)檢查，有關意識相對薄弱；由於前列腺癌初期可以沒有徵狀，或導致延誤診治。 香港泌尿外科學會委員、泌尿外科專科醫生馬偉傑表示，前列腺是男性生殖系統器官之一，包圍一小段尿道，「雖然前列腺癌成因未明，但50歲以上、有家族病史、肥胖都是風險因素。患者早期徵狀不明顯，隨腫瘤逐漸增大，或有小便困難、小便緩慢、小便後感覺沒有排清、小便後滴尿、尿頻等徵狀，部分與前列腺肥大相似。」

檢查意識低 香港泌尿外科學會及香港泌尿腫瘤科學會早前舉辦前「腺」支援篩查活動，為50至75歲男士做PSA檢測，並了解他們對前列腺健康的關注程度，合共為415名男士完成檢測。結果發現九成人未曾接受過PSA檢查，而有七成人出現泌尿系統徵狀，包括排尿不暢等；即使有家族病史人士，僅一成於過去5年有做過PSA篩檢。而活動的篩檢結果發現，有三成人PSA指數高於正常水平，更有一人隨後確診前列腺癌。香港泌尿外科學會會長、香港中文大學泌尿外科副教授趙家鋒醫生認為，「結果反映港人對PSA檢查的意識低，即使有相關病徵也沒有正視問題。」 PSA指數 PSA指數用於評估前列腺癌風險，若水平高於4µg/L，便有需要進一步抽取組織化驗是否患上前列腺癌，惟年齡增長、前列腺肥大都會令PSA指數上升；若水平高於10µg/L，風險便大大提高；超過20µg/L的話，代表癌症較惡，有可能已出現擴散。對於前列腺癌患者，PSA指數也可用於評估治療成效。

早診早治為關鍵 香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿指，本港新確診前列腺癌患者中，51.1%屬第三或四期，反觀歐美這些期數的患者只佔少數。「確診時期數愈高，存活率愈低，第四期患者5年存活率更跌至不足五成，可見早診早治尤為重要。」 兩方面抑制癌細胞 醫生會根據患者病情作出個人化治療，極早期患者可積極監察，待腫瘤有增生跡象才作治療；低至中風險患者可藉外科手術、放射治療根治；而雄激素阻斷療法(ADT)則大部分患者合用，以減少男性荷爾蒙來抑制腫瘤生長。而近年的標準治療方法，會在ADT以外加入新一代口服雄激素受體抑制劑，阻止雄激素與癌細胞上相關受體結合，進一步抑制癌細胞生長，有助延長存活期。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基呼籲男士們應恆常檢查PSA指數，「現在只須『篤手指』十分方便，即時可知結果；若有相關徵狀要及早求醫。即使病情踏入晚期，積極接治療亦可有非常理想的效果。」趙家鋒續指，「希望政府可增撥資源，透過醫生找出高風險人士做篩查，以達到及早發現的目的。」