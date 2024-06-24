家中孩童中暑該如何急救？5步驟自救方法立即學！

高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內等，都是容易發生熱傷害的場域應特別注意。

7、8月學童們期待的暑假即將來臨，這時也是兒童活動與家庭旅遊的旺季，不過氣溫愈來愈熱，這時期更是中暑、熱急症的高峰期，幼兒族群因生理功能與自理能力的關係，無法適時補充水分、休息擦汗；其他孩童在活動過程中，也容易忽略環境高溫和身體缺水產生的不適，造成熱傷害的症狀。

室內 / 外都有熱傷害風險 3 招預防遠離威脅

高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內等，都是容易發生熱傷害的場域。因此，不論在室內、室外，都須留意孩童熱傷害風險，而針對孩童熱傷害預防，以下3招有助遠離威脅：

保持「涼」爽：

穿著上應以淺色、透氣材質的衣服為主，而嬰幼兒在衣著上，也不建議有過多的包覆。在室內時，應保持涼爽通風，外出時，則應盡量避免陽光直射，並可攜帶手持式電風扇、遮陽帽、抗UV衣服／外套，或選用適合的防曬用品。

「補」充水分：

不論在室內或室外，都應適時適量補充水分，但應避免瞬間大量的補充水分或冰水，而且不應以含糖飲料取代水分補充。

隨時留「心」：