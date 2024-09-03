家中長輩健忘未必失智 或是「慢性腦積水」

「醫生你好，我父親最近一兩個月常忘東忘西，跟他說話也不太回應，還容易生氣，這會是失智的情形嗎？」「已經去神經內科做過檢查，內科醫生說要轉給外科評估，可能要開刀處理？」類似上述的對話在神經外科門診可說是司空見慣，這種臨床表現類似於認知障礙症，但能手術治療且預後好很多的慢性腦積水究竟是甚麼？

腦積水症狀發展緩慢 常見這些症狀 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫生莊淵丞說，腦積水一般可以分為急性和慢性兩種，急性腦積水經常伴隨其他嚴重問題一同發生，成為腦出血、中風、腫瘤、或腦膜炎的常見併發症。老年人因大腦退化，腦組織萎縮或腦循環功能下降，進而引發慢性腦積水。 由於症狀往往發展緩慢，可能需要幾個月甚至幾年才會變得明顯，極容易被忽略或誤診。常見症狀包括：記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩定容易生氣或抑鬱、走路不穩容易絆倒、排尿困難或尿失禁等。

腦積水與失智、血管病變易混淆 引流管手術治療為主 由於臨床表現與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，醫生需安排影像檢查如電腦斷層掃描來確認腦部結構，判斷腦室是否擴大以及積水。 莊淵丞提及，慢性腦積水的治療以引流管手術為主，經由埋入體內的引流管，可將多餘腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等位置，一方面減少腦部的積水與壓力，另一方面讓胸腔、腹腔的其他器官分擔回收腦脊髓液。患者若能盡早發現診斷，盡早接受治療，往往可以顯著減輕症狀，改善生活品質。 莊淵丞提醒，當家中長輩年齡隨著時間逐漸增長時，健康方面的風險因素也會愈來愈多，如能多加留意觀察長輩身體發出的警號，及早發現、及早就醫介入治療，應可讓長輩的身心健康多一分保障。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】