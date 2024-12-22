家庭主婦晚晚痕到醒 醫解密「慢性搔癢」成因與治療

臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任柯玫如指出，這種情況稱為「慢性搔癢」，是指持續6周以上的搔癢，並可能影響生活質素、睡眠和心理健康。

60歲張女士是一位家庭主婦，過去3個月持續感到身體多處皮膚搔癢，特別是在夜晚症狀加重。儘管多次使用抗過敏藥物和潤膚乳，癢感卻沒有明顯改善，晚上常被癢醒，多次抓破皮膚，甚至導致皮膚感染。

每五人就可能有一人曾發生慢性搔癢 其病因多樣複雜

臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任柯玫如指出，這種情況稱為「慢性搔癢」，是指持續6周以上的搔癢，並可能影響生活質素、睡眠和心理健康。根據研究，慢性搔癢的終身盛行率約為22%，也就是每5人中就可能有一人在其生命中的某個階段遭受這種困擾，並且年齡愈大盛行率愈高。

慢性搔癢的病因多樣且複雜，可分為 皮膚性搔癢(如濕疹、異位性皮膚炎等皮膚病引起)、神經性搔癢(與神經系統疾病有關)、系統性疾病搔癢(見於肝臟疾病、腎臟疾病或甲狀腺疾病等患者)、心因性搔癢(可能與焦慮或抑鬱等心理因素相關)、找不到明確病因的特發性搔癢。