家庭主婦晚晚痕到醒 醫解密「慢性搔癢」成因與治療

60歲張女士是一位家庭主婦，過去3個月持續感到身體多處皮膚搔癢，特別是在夜晚症狀加重。儘管多次使用抗過敏藥物和潤膚乳，癢感卻沒有明顯改善，晚上常被癢醒，多次抓破皮膚，甚至導致皮膚感染。
每五人就可能有一人曾發生慢性搔癢 其病因多樣複雜
臺北市立聯合醫院仁愛院區皮膚科主任柯玫如指出，這種情況稱為「慢性搔癢」，是指持續6周以上的搔癢，並可能影響生活質素、睡眠和心理健康。根據研究，慢性搔癢的終身盛行率約為22%，也就是每5人中就可能有一人在其生命中的某個階段遭受這種困擾，並且年齡愈大盛行率愈高。
慢性搔癢的病因多樣且複雜，可分為 皮膚性搔癢(如濕疹、異位性皮膚炎等皮膚病引起)、神經性搔癢(與神經系統疾病有關)、系統性疾病搔癢(見於肝臟疾病、腎臟疾病或甲狀腺疾病等患者)、心因性搔癢(可能與焦慮或抑鬱等心理因素相關)、找不到明確病因的特發性搔癢。
因應病因多樣 慢性搔癢治療首重個人化
柯玫如建議，尋找專業皮膚科醫生，透過臨床經驗與專業知識，準確區分不同類型的搔癢，方能對症下藥。慢性搔癢針對病因的個人化治療是關鍵，常見以下幾種方式治療：
- 局部治療：潤膚乳液或乳霜，有效減少皮膚乾燥引起的癢感。
- 局部類固醇或免疫抑制劑：針對發炎性皮膚病效果顯著。
- 全身治療：抗組織胺藥物，常用於蕁麻疹或過敏性搔癢，但對某些搔癢疾病效果有限。
- 神經調控藥物：對神經性癢感有明顯效果。
- 新型生物製劑或小分子藥物：如IL-31拮抗劑、IL-4/IL-13拮抗劑或JAK抑制劑，為難治性搔癢提供新的治療選擇。
- 紫外光光線治療：是慢性搔癢患者的重要治療選擇，特別是針對某些對藥物反應不佳或藥物使用受限的患者。
日常保養更不可少 搔癢持續發生應盡快就醫
柯玫如也提醒，選擇適合的潤膚乳液或乳霜，每日塗抹，保持皮膚潤澤，避免過熱的水溫洗澡、避免使用刺激性清潔劑或穿著粗糙衣物，另外盡量避免搔抓皮膚，維持健康生活方式，均衡飲食、規律作息，並減少過度緊張或壓力，才能達到最好效果。若癢感無法緩解，應及時找皮膚科醫生就醫，接受專業評估與治療。
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